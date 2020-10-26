Станция метро «Площадь Якуба Коласа» вновь открыта

Станция «Площадь Якуба Коласа» вновь открыта для пассажиров, сообщил Минский метрополитен.





Станция была закрыта с 20:21 до 20:37 «в целях обеспечения безопасности пассажиров».

К 20 часам на площади, в основном возле филармонии, собралось около 100 протестующих. Их разогнала милиция. Затем приехал автозак, вышедшие оттуда силовики начали патрулировать площадь, однако задержаний не было.

Ранее демонстранты в этом месте перекрывали проспект Независимости.