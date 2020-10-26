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Станция метро «Площадь Якуба Коласа» вновь открыта
Источник материала: Навiны
Станция «Площадь Якуба Коласа» вновь открыта для пассажиров, сообщил Минский метрополитен.
Станция была закрыта с 20:21 до 20:37 «в целях обеспечения безопасности пассажиров».
К 20 часам на площади, в основном возле филармонии,
Ранее демонстранты в этом месте перекрывали проспект Независимости.
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Станция «Площадь Якуба Коласа» вновь открыта для пассажиров, сообщил Минский метрополитен.
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