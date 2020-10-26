Возле филармонии силовики разогнали протестующих, закрыта станция метро «Площадь Якуба Коласа»

Силовики вновь приехали на площадь Якуба Коласа в Минске, где к 20 часам собралось около 100 протестующих, в основном возле филармонии.





Собравшиеся побежали за филармонию вверх по бульвару Мулявина. За ними по встречной полосе поехали три микроавтобуса в сопровождении автомобиля ГАИ со включенным проблесковым маячком.

Со стороны улицы Якуба Коласа приехал автозак, из которого выгрузились силовики в обмундировании.





Метрополитен сообщил о закрытии в 20.21 станции «Площадь «Якуба Коласа».