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Возле филармонии силовики разогнали протестующих, закрыта станция метро «Площадь Якуба Коласа»
Источник материала: Навiны
Силовики вновь приехали на площадь Якуба Коласа в Минске, где к 20 часам собралось около 100 протестующих, в основном возле филармонии.
Собравшиеся побежали за филармонию вверх по бульвару Мулявина. За ними по встречной полосе поехали три микроавтобуса в сопровождении автомобиля ГАИ со включенным проблесковым маячком.
Со стороны улицы Якуба Коласа приехал автозак, из которого выгрузились силовики в обмундировании.
Метрополитен сообщил о закрытии в 20.21 станции «Площадь «Якуба Коласа».
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Силовики вновь приехали на площадь Якуба Коласа в Минске, где к 20 часам собралось около 100 протестующих, в основном возле филармонии.
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