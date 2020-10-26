«Меня же не задерживали». Белорусы удивлены выставленными суммами в ЕРИП за специзолятор. Откуда счета

Источник материала: Tut.by

Некоторые белорусы заметили, что в ЕРИП выставлен счет за «содержание в специзоляторе». Сумма к оплате — 67,5 рубля. Кто-то поделился своим наблюдением в Сети, люди стали смотреть, нет ли у них выставленных счетов к оплате. Оказалось, что у одних при проверке в ЕРИП значится сумма в 0 рублей, а у других — 67,5 рубля. Это вызывает вопросы, откуда счет, «если меня же не задерживали и не доводилось «сидеть». Поясняем, что это за суммы.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Дело в том, что есть услуги в госорганах, стоимость которых фиксированная. К примеру, замена паспорта обойдется в 1 одну базовую — 27 рублей. Если оплачивать эту услугу в ЕРИП, то система указывает сумму именно в 27 рублей. Ввести другую не получится. И этой услугой мы пользуемся при необходимости, когда нам нужно заменить документ. Но если прямо сейчас посмотреть, не выставлена ли сумма к оплате, то да, вы ее увидите. Все те же 27 рублей.

Так и с оплатой за содержание в специализированном изоляторе органов внутренних дел фиксированная — 2,5 базовых величин (на сегодня это 67,5 рубля).

При этом надо уточнить, что под специзолятором органов внутренних дел подразумевается «вытрезвитель». МВД ранее поясняли , что ни СИЗО, ни ИВС к этому не относятся. Стоимость и схема оплаты за нахождение в СИЗО и ИВС другая, чем в специзоляторе. К примеру, за суточное пребывание в ИВС надо заплатить 0,5 базовой величины (13,5 рубля).

А что касается того, что у некоторых не выставлена сумма к оплате за нахождение в специзоляторе, то это вопросы, стоит полагать, на стороне банка, в котором обслуживаетесь. У одного и того же человека в мобильном приложении одного банка высветилась сумма к оплате, а второго — нет.

В ЕРИП также можно оплатить, к примеру, питание в ИВС или в ЦИП, но здесь уже сумму надо вводить вручную.

Если вдруг вы хотите проверить, выставлена ли сумма за содержание в специзоляторе, то для этого надо в ЕРИП пройти по цепочке: МВД-прочие услуги-компенсация расходов бюджета-выбрать населенный пункт-далее перейти в раздел «содержание в специзоляторе». Система попросит ввести идентификационный номер паспорта.