«Ляпис-98», Brutto и Drezden не будут выступать в Беларуси «до полной смены режима»

Источник материала: Tut.by

Белорусский музыкант Сергей Михалок сообщил, что группы Brutto, «Ляпис-98», Drezden и другие проекты, в которых он участвует, не будут выступать в Беларуси, пока не сменится режим. Так артист поддержал забастовку в стране.



Фото: предоставлено продюсером проектов Сергея Михалка

Об этом Михалок написал у себя в Instagram. По его словам, так коллективы, к которым он имеет отношение, присоединяются к Всебелорусской забастовке и Народному ультиматуму.

— Все наши коллективы — Brutto, «Ляпис-98», Drezden, «Культура» и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до полной смены преступного режима. Мы не признаем легитимность А. Лукашенко и призываем все мировое сообщество отказаться от любых контактов с преступной хунтой. Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа. Мы настаиваем на освобождении всех политзаключенных и проведении новых свободных выборов в Беларуси! Наша возьме! Ганi быкоу — вярнецца воля! Не быць скотам! Верым, можам, пераможам! Жыве Беларусь!

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