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В списках правозащитников: на 26 октября задержаны более 300 человек
Источник материала: Партизан
Первый день после "Народного ультиматума": список
Автозак возле проходной МАЗа. Фото: Радио Свобода.
Если вас или ваших близких задержали, сообщайте нам через телеграмм-бот @viasna_bot или на горячую линию:
+375 44 734 45 51
+375 29 835 94 49
+375 17 377 55 40.
Телеграм @ViasnaSOS, @SOSViasna
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Первый день после "Народного ультиматума": список здесь
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