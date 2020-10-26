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Лех Валенса восхищен белорусами. Дылевский встретился в Гданьске с первым президентом Польши
Источник материала: Партизан
Валенса 26 октября заявил, что поддерживает белорусов, восхищается их отвагой и желает успеха.
Валенса заявил, что поддерживает белорусов, восхищается их отвагой и желает успеха,
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Валенса 26 октября заявил, что поддерживает белорусов, восхищается их отвагой и желает успеха.
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