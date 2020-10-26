Видеофакт: как выглядели протесты 26 августа с высоты птичьего полета

Источник материала: Onliner

Сегодня в Минске студенты и пенсионеры объединились и большой колонной прошли от площади Независимости до площади Якуба Коласа. В это время им аплодировали прохожие, из окон махали жители домов на проспекте. Колонна останавливалась, чтобы подождать отстающих, бабушки угощали пирожками студентов, а те в ответ скандировали: «Бабушки молодцы!» Как выглядели сегодняшние протесты с высоты птичьего полета, смотрите в видео нашего читателя.

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