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Видеофакт: как выглядели протесты 26 августа с высоты птичьего полета
Источник материала: Onliner
Сегодня в Минске студенты и пенсионеры объединились и большой колонной прошли от площади Независимости до площади Якуба Коласа. В это время им аплодировали прохожие, из окон махали жители домов на проспекте. Колонна останавливалась, чтобы подождать отстающих, бабушки угощали пирожками студентов, а те в ответ скандировали: «Бабушки молодцы!» Как выглядели сегодняшние протесты с высоты птичьего полета, смотрите в видео нашего читателя.
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Сегодня в Минске студенты и пенсионеры объединились и большой колонной прошли от площади Независимости до площади Якуба Коласа. В это время им аплодировали...
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