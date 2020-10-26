«Как можно делать вид, что ничего не происходит?» Вышедших на забастовку работников «Белоруснефти» увольняют

Источник материала: Tut.by

Сегодня, в день общенациональной забастовки, к ней присоединились и некоторые работники такого благополучного предприятия, как «Белоруснефть». Шесть сотрудников управления промыслово-геофизических работ записали видеообращение, в котором выразили протест против насилия и беззакония, которое в последнее время наблюдают в своей стране. К вечеру стало известно, что всех участников видеоролика увольняют. TUT.BY связался с ними и узнал, как они решились на такой шаг и не жалеют ли об утреннем поступке.





В ролике, который разошелся по Сети, — инженер-электроник Владимир Кайлев, начальники партии промысловой геофизики Сергей Поляков и Андрей Коваль, а также три машиниста — Андрей Кондратенко, Андрей Шульженок и Максим Сапончик. Все — жители Речицы.

Все они много лет работают на предприятии, получают хорошую зарплату и до какого-то момента были вполне довольны своей жизнью. Но, говорят, все закончилось в августе.

— Ну, а как можно спокойно жить, когда в стране творится беззаконие, когда бьют и убивают людей? Ну скажите, как можно жить и делать вид, что ничего не происходит? — эмоционально говорит TUT.BY Владимир Кайлев.

Его коллега Сергей Поляков на предприятии занимается исследованием скважин — и у него такая же гражданская позиция.

— Понимаете, не все деньгами в этой жизни измеряется. Когда происходит такое, не захочешь и тех денег.

Сначала, рассказывают мужчины, они в знак протеста просто выходили на марши — хоть в последнее время в Речице им уже и не давали возможности это делать. На работе, говорят, об этих походах знали, но не увольняли: таких специалистов-геофизиков, как они, не так просто найти.

К записи видео, признаются нефтяники, их подтолкнули вчерашние события в Минске.

— Мы смотрели видео и просто ужасались — это же настоящая война! По безоружным людям стреляют свои же. Как такое с белорусами могло произойти?

Вечером в корпоративном чате они организовали голосование и попросили высказаться: кто за забастовку, а кто — против.

— Из 37 человек в группе 15 проголосовали «за». «Против» — никого, то есть остальные просто воздержались. Мы договорились, что в 8.00 встречаемся у проходной. Вышло больше людей, но участвовать в записи решились шестеро, — рассказывает Сергей Поляков. Это он говорит на видео.

Через час после опубликованного ролика в Речицу из Гомеля приехали руководители предприятия — и состоялся серьезный разговор. Об увольнении напрямую мужчинам никто пока не заявлял, настоятельно просили лишь «опровергнуть свой поступок», рассказывают мужчины. Но они были непреклонны и дали понять, что от своей гражданской позиции отказываться не намерены. Вечером на зарплатные карты всем пришли деньги: это, говорят мужчины, «итоговый расчет — и это значит, что они все-таки уволены».

О своем поступке, уверяют работники, они не жалеют. Наоборот: «есть ощущение легкости и радости — от уверенности, что все сделали правильно».

— К этому мы все морально пришли. Мы уже больше двух месяцев в этом кошмаре живем, и терпение уже закончилось. Терпеть больше уже некуда. Мы первые, но не последние, вот увидите, — предупреждают мужчины — и добавляют, что с ними солидарны многие коллеги, просто многие боятся выражать свое мнение открыто.

— Ну, а как же вы дальше? Речица — маленький город, и работу найти не так легко.

— Не беспокойтесь. Деньги на первое время у нас есть. Тем более — вы не представляете, сколько людей сегодня нам написали, позвонили и выразили свою поддержку. С нашим народом мы теперь точно не пропадем. Такой солидарности среди белорусов еще не было. Спасибо за это Лукашенко, — улыбаются в разговоре нефтяники. Похоже — уже бывшие.

TUT.BY не смог вечером получить оперативный комментарий представителей администрации предприятия. В редакции есть имена и должности людей, которые проводили с нефтяниками «серьезный разговор», и, как только мы сможем с ними поговорить, обязательно опубликуем их комментарий.