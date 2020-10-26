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«Я нигде не сидел!» Читатели жалуются на странные «счета», выставленные в ЕРИП

27.10.2020 06:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наш чат-бот сегодня просто завалили сообщениями о том, что в ЕРИП выставляются «счета» за пребывание в специзоляторе Первомайского района. Причем всем одна и та же сумма — 67,5 рубля. Люди возмущаются, мол, нигде же не светились и не сидели. Почему так происходит?

Чтобы понять, выставляется вам счет ли нет, нужно пройти в ЕРИП по следующей схеме: «МВД — Прочие услуги — Возмещение бюджета — Город — Услуги ГУВД — Содержание в специзоляторе». Затем необходимо ввести свой идентификационный номер (указан в паспорте).

«Я нигде не сидел!» Читатели жалуются на странные «счета», выставленные в ЕРИП

После этого на экране высветится ваше имя, отчество и сумма в 67,5 рубля. А если пройти по ссылке «Розыск должника» — то и все 810 рублей.

«Я нигде не сидел!» Читатели жалуются на странные «счета», выставленные в ЕРИП

«Я же нигде не сидел! Ни на каких сутках! Откуда такие суммы?» — эти фразы есть практически в каждом сообщении от наших читателей.

Мы попытались разобраться и вот что выяснили. Указанная сумма — это не автоматическая задолженность, которую срочно нужно погасить. Это фиксированная сумма, которая выставляется за некоторые услуги. Так, пребывание в специзоляторе Первомайского района — кстати, единственном в городе (раньше это учреждение называлось «медвытрезвитель») — стоит 2,5 базовой величины. Их система и предлагает в качестве оплаты. Аналогичная ситуация будет при выборе, к примеру, услуги по выдаче и обмену паспорта, смене автомобильного номера и так далее.

«Я нигде не сидел!» Читатели жалуются на странные «счета», выставленные в ЕРИП

Интересно, что при вводе данных паспорта ребенка такая сумма не высвечивается. Поэтому нельзя исключать и того, что это ошибка или какая-то проблема на стороне ЕРИП. Как только нам удастся получить комментарий, мы сразу же его опубликуем.

 
 
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Наш чат-бот сегодня просто завалили сообщениями о том, что в ЕРИП выставляются «счета» за пребывание в специзоляторе Первомайского района. Причем всем одна...
 
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