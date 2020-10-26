Цех «Гродно-Азота» продолжает бастовать, несмотря на задержания. Протесты на белорусских предприятиях (видео, обновлено)

Источник материала: Onliner

Сегодня утром у ворот «Гродно-Азота» собралось довольно много людей. Поддержать рабочих пришли и неравнодушные гродненцы, не работающие на предприятии. Вскоре после появления протестующих сюда приехали силовики, которые просили людей разойтись. Наши читатели сообщают о задержаниях, однако проверить эту информацию пока не удалось. Работников других крупных предприятий с утра тоже встретили силовики. Следим за ситуацией.

На «Гродно-Азоте» задержания, некоторые цеха бастуют





Судя по фото, бойцы ОМОНа приехали к заводу еще затемно. По словам одного из работников предприятия, были задержаны работники цеха «Аммиак 3». Комментарий МВД опубликуем при первой возможности.

Как рассказал Onliner председатель профсоюзного комитета ОАО «Гродно-Азот» Андрей Рожинский, с утра к проходной, где собрались люди, приехали автозаки. Силовики проверяли у людей пропуска, чтобы убедиться в принадлежности граждан к предприятию. Сообщений о приостановке производства и задержаниях главе профсоюза не поступало.

На предприятии Onliner отказались давать комментарии по телефону и заявили, что предоставят информацию только по письменному запросу. В МВД информацию о задержаниях подтвердили.

— Сегодня утром у проходной завода собралось около сотни человек, которые призывали рабочих присоединиться к забастовке. Среди них были как сотрудники предприятия, так и граждане, не имеющие отношения к производству. На неоднократные требования милиции разойтись они не реагировали, несколько человек были задержаны в рамках административного процесса. Сейчас у проходной никого нет, — рассказал Onliner начальник отделения информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома Евгений Дудко.

Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко заявил Onliner, что забастовки на предприятии нет.

— Утром порядка 100 человек пытались заблокировать вход на «Гродно-Азот». Большинство из них не имеют отношения к заводу. В настоящее время технический процесс не нарушен, предприятие работает в штатном режиме. Забастовки, о которой писали в некоторых Telegram-каналах, нет. Остальные предприятия концерна тоже работают в штатном режиме.

В 17:59 на сменах в цехах «Аммиак-3» и «Карбамид-4» уже более 20 часов остаются работники ночной смены, поскольку дневная смена бастует, сообщает стачком предприятия.

Оставить производство совсем без присмотра нельзя: это опасно. Поэтому ночная смена поддерживает забастовку, не покидая цех.





Вот что рассказал Onliner работник цеха «Аммиак-3», который трудился в ночную и дневную смены на предприятии.

— Я, возможно, остаюсь на третью смену. Конечно, очень устал, но готов поддерживать работу цеха ради общей цели. Важно, чтобы люди бастовали, не принимали смену. Тогда начальству рано или поздно придется нас заменить либо принять решение об остановке цеха. Честно говоря, я думал, что уйду домой пораньше, что начальство сядет за пульт. Ведь они квалифицированные специалисты, раньше были операторами и аппаратчиками. Но пока что нас никто не заменил. Поэтому я продолжаю поддерживать работоспособность своего корпуса. Цех действительно работает в штатном режиме. Решение о его остановке или консервации может принять только директор. Если начальник смены примет такое решение самостоятельно, это повлечет уголовную ответственность. Но если некому будет работать, директору придется принять это решение — рано или поздно.

Конечно, я не ожидал, что мне придется работать в три смены. Я многого не ожидал. Не ожидал, что моих коллег дубинками будут загонять на завод. Не ожидал, что у нас в стране так относятся к рабочим. Но я не заложник ситуации. Я полностью согласен с требованиями забастовки, поэтому буду работать, хоть и очень устал.





Некоторые рабочие дневной смены были задержаны во время забастовки на проходной «Гродно-Азота». Другим удалось убежать и спрятаться от ОМОНа на территории завода. Там они остаются до сих пор, поскольку у проходной дежурит бус с милицией. Несколько пиццерий и инициативные группы жителей города поддержали бастующих рабочих «Гродно-Азота» пиццей, горячим чаем и сладостями.

Рабочие МТЗ пошли по цехам

Сотрудники тракторного сегодня тоже решили проявить гражданскую активность и пошли по цехам с призывами присоединиться. Сколько их там — оценить сложно. Но руководство старается реагировать: из одного из цехов идеолог буквально силой пытался выталкивать мужчин из «чужого» цеха.

У проходной тем временем дежурит автозак и автомобиль ГАИ. Протестующие остаются внутри. Дозвониться в пресс-службу завода пока не удалось.

Возле проходной МТЗ собралась группа поддержки примерно из десяти человек. Это не работники завода, а просто неравнодушные жители.

— Хотим поддержать заводчан, — объясняют они. — Читаем, что они сейчас в цехах, что их закрывают там.

— Вот запустят туда автозаки, похватают людей — и все, — пессимистично вздыхает минчанин в черной маске.





В какой-то момент к заводу приехали сотрудники милиции. Минчане решили спуститься в метро. После сотрудники ОМОНА отвели к автобусу как минимум одну девушку.













«Атлант» скандирует

Рабочие еще одного промышленного гиганта тоже пошли по цехам с призывами присоединиться к забастовке.

БелАЗ: «На нашем предприятии все в рабочем режиме»

В пресс-службе Белорусского автомобильного завода агентству «РИА-Новости» сообщили, что предприятие работает в штатном режиме.

— Несмотря на то что в СМИ прошла такая информация, на нашем предприятии все в рабочем режиме. Все находятся на своих рабочих местах, никаких нюансов по этому вопросу нет, — заявили в пресс-службе БелАЗа.

На вопрос о том, были ли приняты руководством предприятия какие-либо дополнительные меры в свете анонсированной ранее забастовки, корреспонденту агентства ответили: «Нет, все в обычном, рабочем режиме. Обычный понедельник».

Пресс-секретарь белорусского премьера тоже заявила, что все предприятия реального сектора экономики работают штатно, производства не остановлены.

Возле ЖК «Лазурит» строители вышли с плакатами

Рабочие в касках вышли к проспекту «Победителей». Фото нам прислали читатели.









Рабочие МАЗа собирались на проходной, разговаривали с начальством





В 11:00 на проходной МАЗа спокойно. Работницы завода рассказали Onliner, что с утра у ворот собралась группа заводчан, около 15 человек. К ним вышел поговорить заместитель директора предприятия Сергей Евтуховский, после чего сторонники забастовки разошлись по цехам.





Пресс-секретарь первичной организации профсоюзов на МАЗе Сергей Гульцов рассказал Onliner, как было дело:

— С утра возле центральной проходной собрались люди, пришел зам генерального и начальник ОБЭП. Рабочие с ними пообщались, разошлись. И снова собрались в начале первого возле рамного цеха, поговорили друг с другом, приободрились. Решили выходить каждую смену на пару часов, раз не вышло поднять завод сразу. Говорить с товарищами и друг с другом.

По разным оценкам, на заводской проходной собиралось от нескольких десятков до ста человек.





Песков: РФ не может оставить без внимания забастовки на предприятиях в Беларуси

— Безусловно, это то, что, наверное, нельзя, трудно оставлять без внимания. Конечно, мы наблюдаем за этим, — сказал Песков изданию «Эхо Москвы», отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле ущерб для России из-за протестов в Беларуси, затронувших работу крупных промышленных предприятий. — Для нас чрезвычайно важно, насколько ритмично и надежно функционируют эти предприятия.

МЭТЗ им. Козлова: по словам рабочих, стали два заготовительных цеха

По словам рабочих Минского электротехнического завода, сегодня бастуют два цеха. Onliner пока не удалось дозвониться до руководства предприятия и взять комментарий.

— 16-й цех начал бастовать еще ночью и бастует до сих пор. Работники 6-го цеха находятся на местах, но тоже ничего не делают. Думаю, в совокупности в этих цехах работает больше 100 человек. К тому же, 16-й и 6-й цеха — заготовительные, с них начинается производство продукции завода, и если они будут стоять — остановится работа других цехов, — рассказал Onliner Виталий, рабочий МЭТЗ им. Козлова. — Требования рабочих совпадают с требованиями народного ультиматума.

Это фото сделано сегодня в 16-м цеху.





А так с утра выглядели 6-й и 9-й цеха, утверждает Виталий.











МЗКТ: несколько десятков рабочих призывали к забастовке

По словам рабочих, на МЗКТ сегодня пограничная ситуация: с утра порядка 40 рабочих прошли по цехам, призывая людей к забастовкам.







— С утра нас собралось 38 бастующих работников. Когда мы ходили по цехам и призывали к забастовке, люди вроде хотели присоединиться, но боялись, потому что рядом стояли начальники цехов, — рассказал работник Управления главного конструктора МЗКТ. — Потом нас, бастующих, сфотографировали и пересчитали, чтобы наказать. Тех из нас, кто должен был выйти на работу во вторую смену, но участвовал в акции протеста, вывели за пределы завода и составили акт о нарушении дисциплины. Тех, кто должен был работать в 1-ю смену, заставили писать объяснительные. Правда, некоторые отказались. Некоторые люди подписывали на сегодня отгул, поэтому вообще не вышли на работу. Сейчас некоторые подразделения бастуют по-итальянски, другие работают в обычном режиме. В цехах по несколько человек. Но людей запугали увольнениями, так что больше работающих, чем бастующих.





Руководство предприятия не пожелало выслушать вопрос Onliner.

— Мы никаких комментариев не даем, — сказал Павел Огер, заместитель генерального директора по идеологической работе и кадрам открытого акционерного общества «Минский завод колесных тягачей».

Несколько работников «Белоруснефти» объявили о забастовке

В сети появилось видео, на котором несколько работников РУП «ПО „Белоруснефть“» объявляют о забастовке. У них в руках карточки, подтверждающие трудоустройство на предприятии.

— Мы против насилия и беззакония, которое творится в стране, и мы присоединяемся к республиканской забастовке, — говорят они.

Рабочие ММЗ: «Пока не бастуем, но каждый день будем собираться на проходной»

По словам сотрудников завода, в обед несколько десятков человек собрались на улице, однако вскоре разошлись по цехам и продолжили работу.





— Формат забастовки мы пока не рассматриваем, — рассказал Onliner один из собравшихся. — Мы хотим консолидировать людей на предприятии. Решили собираться каждый день в 11.30 в центре завода для обсуждения наших вопросов и требований.