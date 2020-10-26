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На «Белоруснефти» уволили шестерых вышедших на забастовку работников

27.10.2020 06:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В день общенациональной забастовки к ней присоединились и некоторые работники «Белоруснефти». Шесть сотрудников управления промыслово-геофизических работ записали видеообращение, в котором выразили протест против насилия и беззакония, которое в последнее время наблюдают в своей стране. К вечеру стало известно, что всех участников видеоролика увольняют.

На «Белоруснефти» уволили шестерых вышедших на забастовку работников

В ролике, который разошелся по сети, — инженер-электроник Владимир Кайлев, начальники партии промысловой геофизики Сергей Поляков и Андрей Коваль, а также три машиниста — Андрей Кондратенко, Андрей Шульженок и Максим Сапончик. Все — жители Речицы, пишет TUT.by.

Все они много лет работают на предприятии, получают хорошую зарплату и до какого-то момента были вполне довольны своей жизнью. Но, говорят, все закончилось в августе.

«Ну, а как можно спокойно жить, когда в стране творится беззаконие, когда бьют и убивают людей? Ну, скажите, как можно жить и делать вид, что ничего не происходит?» — эмоционально говорит Владимир Кайлев.

Его коллега Сергей Поляков на предприятии занимается исследованием скважин — и у него такая же гражданская позиция: «Понимаете, не все деньгами в этой жизни измеряется. Когда происходит такое, не захочешь и тех денег.

 

 

Сначала, рассказывают мужчины, они в знак протеста просто выходили на марши — хоть в последнее время в Речице им уже и не давали возможности это делать. На работе, говорят, об этих походах знали, но не увольняли: таких специалистов-геофизиков, как они, не так просто найти.

К записи видео, признаются нефтяники, их подтолкнули вчерашние события в Минске: «Мы смотрели видео и просто ужасались — это же настоящая война! По безоружным людям стреляют свои же. Как такое с белорусами могло произойти?»

«К этому мы все морально пришли. Мы уже больше двух месяцев в этом кошмаре живем, и терпение уже закончилось. Терпеть больше уже некуда. Мы первые, но не последние, вот увидите», — предупреждают мужчины и добавляют, что с ними солидарны многие коллеги, просто многие бояться выражать свое мнение открыто.

 
Теги: Минск
 
 
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В день общенациональной забастовки к ней присоединились и некоторые работники «Белоруснефти». Шесть сотрудников управления промыслово-геофизических работ...
 
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