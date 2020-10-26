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Вечер 26 октября. В Минске задержания
Источник материала: БДГ
Вечером 26 октября после первого дня забастовки после многочисленных акций протеста продолжились задержания.
В центр города стянули силовиков, площадь Независимости перекрыта ими по периметру. В то же время небольшие группы людей объединились в колонну и идут в сторону Октябрьской площади, им сигналят проезжающие машины.
На перекрестке Независимости и Ленина начались задержания: силовики стали хватать людей.
Сегодня ГУМ закрыли раньше обычного, внезапно появилось объявление о том, что магазин работает до 18.00 «по техническим причинам».
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Напомним, 26 октября в Беларуси
Бастуют студенты, строители и работники сферы услуг. Во многих местах из-за перекрытия дорог образовались заторы.
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Вечером 26 октября после первого дня забастовки после многочисленных акций протеста продолжились задержания.
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