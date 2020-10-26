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Вечер 26 октября. В Минске задержания

27.10.2020 07:03 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Вечером 26 октября после первого дня забастовки после многочисленных акций протеста продолжились задержания.

В центр города стянули силовиков, площадь Независимости перекрыта ими по периметру. В то же время небольшие группы людей объединились в колонну и идут в сторону Октябрьской площади, им сигналят проезжающие машины.

На перекрестке Независимости и Ленина начались задержания: силовики стали хватать людей.

Сегодня ГУМ закрыли раньше обычного, внезапно появилось объявление о том, что магазин работает до 18.00 «по техническим причинам».

Онлайнер сообщает, что возле станции метро «Малиновка» выстроилась цепочка солидарности, в которой стоят десятки человек. К ним на микроавтобусе периодически подъезжают силовики и пытаются схватить протестующих.

Напомним, 26 октября в Беларуси началась массовая бессрочная забастовка. Известно о забастовках на Атланте, Минском заводе колесных тягачей, Минском тракторном заводе, на Гродно Азот, Белкоммунмаше, других заводах.

Бастуют студенты, строители и работники сферы услуг. Во многих местах из-за перекрытия дорог образовались заторы.

 
Теги: Гродно
 
 
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Вечером 26 октября после первого дня забастовки после многочисленных акций протеста продолжились задержания.
 
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