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Не нарушая традиции: вечерний марш 26 октября закончился хапуном
Источник материала: Партизан
Вечером 26 октября по призыву Телеграм-каналов жители Минска попытались собраться на ещё один протестный марш — после Марша пенсионеров и студентов.
Но милиция перекрыла подходы к площади Независимости, где хотели стартовать протестующие. Вскоре площадь была оцеплена по периметру,
Протестующие, которые не смогли попасть на площадь Независимости, пошли маршем по проспекту Независимости. Но на пересечении проспекта и улицы Ленина их разогнал ОМОН.
Причём ГУМ, возле которого произошёл хапун, закрыл свои двери для покупателей. То ли магазин нечаянно решил присоединиться к забастовке, объявленной Светланой Тихановской, то ли охранники просто не захотели, чтобы протестующие спасались там от силовиков.
Под бешеную поддержку водителей марш продолжился: протестующие вернулись на проспект Независимости небольшими группами, а в руках держали фонарики. Но силовики продолжили мешать им. Они перекрыли тротуары в районе Октябрьской площади и в районе цирка. Произошли "точечные задержания".
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Вечером 26 октября по призыву Телеграм-каналов жители Минска попытались собраться на ещё один протестный марш — после Марша пенсионеров и студентов.
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