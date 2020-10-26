Не нарушая традиции: вечерний марш 26 октября закончился хапуном









пишет Еврорадио. Но милиция перекрыла подходы к площади Независимости, где хотели стартовать протестующие. Вскоре площадь была оцеплена по периметру,Еврорадио.





Протестующие, которые не смогли попасть на площадь Независимости, пошли маршем по проспекту Независимости. Но на пересечении проспекта и улицы Ленина их разогнал ОМОН.





Причём ГУМ, возле которого произошёл хапун, закрыл свои двери для покупателей. То ли магазин нечаянно решил присоединиться к забастовке, объявленной Светланой Тихановской, то ли охранники просто не захотели, чтобы протестующие спасались там от силовиков.





Под бешеную поддержку водителей марш продолжился: протестующие вернулись на проспект Независимости небольшими группами, а в руках держали фонарики. Но силовики продолжили мешать им. Они перекрыли тротуары в районе Октябрьской площади и в районе цирка. Произошли "точечные задержания".











