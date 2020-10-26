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Не нарушая традиции: вечерний марш 26 октября закончился хапуном

27.10.2020 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вечером 26 октября по призыву Телеграм-каналов жители Минска попытались собраться на ещё один протестный марш — после Марша пенсионеров и студентов.



Но милиция перекрыла подходы к площади Независимости, где хотели стартовать протестующие. Вскоре площадь была оцеплена по периметру, пишет Еврорадио.

Протестующие, которые не смогли попасть на площадь Независимости, пошли маршем по проспекту Независимости. Но на пересечении проспекта и улицы Ленина их разогнал ОМОН.

Причём ГУМ, возле которого произошёл хапун, закрыл свои двери для покупателей. То ли магазин нечаянно решил присоединиться к забастовке, объявленной Светланой Тихановской, то ли охранники просто не захотели, чтобы протестующие спасались там от силовиков.

Под бешеную поддержку водителей марш продолжился: протестующие вернулись на проспект Независимости небольшими группами, а в руках держали фонарики. Но силовики продолжили мешать им. Они перекрыли тротуары в районе Октябрьской площади и в районе цирка. Произошли "точечные задержания".
 


 
 
Теги: Минск
 
 
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Вечером 26 октября по призыву Телеграм-каналов жители Минска попытались собраться на ещё один протестный марш — после Марша пенсионеров и студентов.
 
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