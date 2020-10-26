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Европейская народная партия опубликовала свой санкционный список пол Беларуси

27.10.2020 07:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия — обнародовала свой список белорусских чиновников, в отношении которых считает необходимым ввести санкции.

Как отмечается на сайте фракции ЕНП, в список вошли лица, «причастные к фальсификациям выборов, пыткам и насилию в отношении мирных демонстрантов».

«Список является напоминанием тем, кто хочет совершить преступления, что они не могут надеяться остаться анонимными. Мы будем настаивать на привлечении их к ответственности», — говорится в сообщении, передает БелаПАН.

По мнению фракции ЕНП, указанные лица должны быть внесены в санкционный список ЕС.

В опубликованном списке 86 фамилий, среди которых Александр и Виктор Лукашенко, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, госсекретарь Совета безопасности Валерий Вакульчик, председатель КГБ Иван Тертель, главный редактор газеты «СБ. Беларусь сегодня» Дмитрий Жук, сотрудник телеканала СТВ Григорий Азаренок, а также руководство и сотрудники МВД, члены Центризбиркома, судьи, министры.

Часть перечисленных в списке ЕНП лиц уже находятся в санкционном списке, который Евросоюз принял 2 октября. Туда вошло руководство МВД, ОМОН, КГБ и Центризбиркома.

 
 
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Крупнейшая фракция Европарламента — Европейская народная партия — обнародовала свой список белорусских чиновников, в отношении которых считает необходимым...
 
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