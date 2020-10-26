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Власти Беларуси пытаются заставить население финансировать строительство жилья

27.10.2020 07:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Белорусские власти в поисках источников средств для финансирования локомотива экономики – стройки жилья, запускают льготную альтернативу банковским вкладам и кредитам под названием ЖСС или жилищные строительные сбережения.

«Суть такой системы заключается в возможности граждан накапливать во вкладах (на специальных счетах банков) свои сбережения для получения в дальнейшем средств, недостающих для улучшения жилищных условий, в виде целевых кредитов под проценты ниже рыночных», - говорится в официальном комментарии к указу №382 от 26 октября.

Документом предусмотрено, что всем участникам ЖСС будет начисляться премия государства, которая освобождается от подоходного налога. Этим налогом также не будут облагаться доходы в виде процентов, полученные физическими лицами по банковским вкладам ЖСС.

«Минимально необходимая сумма накоплений для получения кредита в системе ЖСС определена в размере не менее 30% от договорной суммы (стоимости жилья). Проценты за пользование жилищным кредитом не могут превышать проценты по вкладу ЖСС более чем на 3 процентных пункта», - отмечается в комментарии.

Суть самого указа сводится к тому, что белорусские власти в очередной раз провалили собственные обещания по запуску в стране классической ипотеки, пытаясь заменить ее подобного рода деривативами с очень сомнительными плюсами. Например, из комментария сложно судить об уровне процентных ставок, сроках вкладов и предоставляемых кредитов. Нет в комментарии и самого главного объяснения – каким образом власти намерены защищать вклады в ЖСС от инфляции и падения курса белорусского рубля.

 
 
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Белорусские власти в поисках источников средств для финансирования локомотива экономики – стройки жилья, запускают льготную альтернативу банковским вкладам и...
 
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