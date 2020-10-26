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Сотрудники ГУБОПиК задержали поставщика информации для «Черной книги»

27.10.2020 07:45 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 25-летнего менеджера госпредприятия, который, используя служебное положение, собирал и распространял конфиденциальные сведения граждан.

«В частности, молодой человек интересовался персональной информацией о сотрудниках органов внутренних дел и членах их семей. По их имени и фамилии он находил паспортные данные, номера телефонов и адреса проживания, после чего передавал их администраторам деструктивных telegram-каналов. Все это делалось по заданию кураторов», - сообщает пресс-служба МВД РБ.

Со слов задержанного, с августа по октябрь он распространил сведения о десятках правоохранителей республики, за что получал вознаграждение в виде криптовалюты.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело за вмешательство в деятельность сотрудников органов внутренних дел.

«Также в ходе расследования действия подозреваемого будут проверены на предмет разглашения коммерческой тайны, а также разжигания социальной вражды или розни», - отмечается в сообщении.

В МВД не уточнили место работы задержанного, но читатели сообщили, что менеджер работал на Белтелекоме. Его супруга является гражданкой Украины и ее в ближайшее время депортируют из Беларуси.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 25-летнего менеджера госпредприятия, который, используя служебное положение, собирал и распространял конфиденциальные сведения...
 
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