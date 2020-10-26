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Часть Жлобинского района исключена из состава из радиационно опасных земель
27.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 окт – Sputnik. Часть территории Жлобинского района исключена из состава радиационно опасных земель, сообщили в пресс-службе Совета министров Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Соответствующее решение закреплено постановлением правительства № 607, принятым 23 октября.
Согласно документу в хозяйственное использование переводятся участки общей площадью более 474 гектаров, находящиеся в ведении сельхозпредприятия "Папоротное", а также двух ОАО – "Бобовский" и "Проскурнянский".
Совмин поручил Жлобинскому райисполкому в течение месяца определить границы участков и передать для дальнейшего использования.
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Согласно документу в хозяйственное использование переводятся участки общей площадью более 474 гектаров.
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