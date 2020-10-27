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В России создали приложение для поиска работы в странах ЕАЭС

27.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2021 году будет представлено мобильное приложение, которое поможет гражданам стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оперативно находить работу в этих государствах, передает «Интерфакс».

На встрече с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций Мишустин заявил, что приложение «по передвижению наших трудовых ресурсов» уже подготовлено. Он выразил надежду представить разработку в следующем году.

По словам российского премьера, приложение поможет привлечь максимальное количество русскоговорящих граждан, проживающих в государствах-членах ЕАЭС, на работу в Россиию, в первую очередь.

«И также, если кто-то захочет поработать в странах – членах союза, это и для наших российских людей будет доступно», – добавил Мишустин.

Звонки между Беларусью и Россией подешевеют в 20 раз: с 1 ноября между странами поменяются тарифы на телефонные звонки. Минута связи будет стоить полтора цента вместо 30. Пробный для мобильных компаний период продлится два месяца, но операторы планируют сохранить дешевые тарифы для абонентов.



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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что его могут представить уже в 2021 году.
 
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