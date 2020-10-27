|
В России создали приложение для поиска работы в странах ЕАЭС
27.10.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2021 году будет представлено мобильное приложение, которое поможет гражданам стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оперативно находить работу в этих государствах, передает
На встрече с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций Мишустин заявил, что приложение «по передвижению наших трудовых ресурсов» уже подготовлено. Он выразил надежду представить разработку в следующем году.
По словам российского премьера, приложение поможет привлечь максимальное количество русскоговорящих граждан, проживающих в государствах-членах ЕАЭС, на работу в Россиию, в первую очередь.
Звонки между Беларусью и Россией подешевеют в 20 раз:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что его могут представить уже в 2021 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)