В России создали приложение для поиска работы в странах ЕАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в 2021 году будет представлено мобильное приложение, которое поможет гражданам стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оперативно находить работу в этих государствах, передает «Интерфакс» .

На встрече с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций Мишустин заявил, что приложение «по передвижению наших трудовых ресурсов» уже подготовлено. Он выразил надежду представить разработку в следующем году.

По словам российского премьера, приложение поможет привлечь максимальное количество русскоговорящих граждан, проживающих в государствах-членах ЕАЭС, на работу в Россиию, в первую очередь.

«И также, если кто-то захочет поработать в странах – членах союза, это и для наших российских людей будет доступно», – добавил Мишустин.