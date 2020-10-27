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Правозащитники: 26 октября в Беларуси задержано почти 350 человек

27.10.2020 07:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

По данным лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», 26 октября в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве, Борисове, Лиде, Молодечно, Гомеле, Старых Дорогах, Новополоцке, Витебске, Жодино и г.п. Круглое в связи с участием в акциях протеста и забастовках задержано не менее 347 человек.

Правозащитники: 26 октября в Беларуси задержано почти 350 человек

Среди задержанных — бард и поэт Эдуард Акулин, сотрудники портала Onliner Илья Жуковец и Александр Мохорев, актриса Театра-студии киноактера Елена Гиренок, снимавшаяся в фильме «Купала».

Как пишет БелаПАН, правозащитники сообщают о проведении обысков у двух задержанных минчан — раненого участника акции протеста в день выборов 9 августа Павла Михолапа и Евгения Васильева, которого, по их информации, увезли на допрос в Следственный комитет.

По данным центра «Весна», 26 октября в стране прошли суды над 89 задержанными в разные дни за участие в акциях протеста. Им присуждены штрафы и административный арест. В частности, 15-суточный арест получила экоактивистка Алена Дубовик, 10 суток — внук кандидата в президенты на выборах 2006 года экс-ректора БГУ Александра Козулина Владислав Козулин.

В суде Московского района столицы рассматривалось административное дело задержанного 25 октября на марше «Народный ультиматум» активиста Дмитрия Дашкевича. На заседании он заявил, что в ИВС его поместили в карцер и заставляли спать на бетонном полу. Рассмотрение дела Дашкевича продолжится 27 октября.

Протесты против официальных итогов президентских выборов в Беларуси 9 августа и применения силовиками насилия к мирным демонстрантам продолжаются 79-й день.

25 октября, во время и после традиционных воскресных акций, по данным МВД, было задержано 523 человека (в Минске — 160).

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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По данным лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна», 26 октября в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве, Борисове, Лиде, Молодечно, Гомеле, Старых Дорогах,...
 
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