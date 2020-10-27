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Можно торговаться. Как выглядят квартиры в Минске за 40 тысяч долларов, где можно сразу жить

27.10.2020 07:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Цены на жилье в Минске снизились с весны пока только на 7%, но предложение на рынке достигло исторического максимума. И в дальнейшем прогнозируется только падение цен на квартиры. А это значит, что, имея даже менее 40 тысяч долларов в кармане, можно смело торговаться на «вторичке» и даже купить квартиру, куда можно сразу заселиться. Как выглядит такое жилье — в материале.

На Ангарской

За 40,5 тысячи долларов продается «однушка» на восьмом этаже девятиэтажки на улице Нестерова, 60 в районе Ангарской. Площадь 34,9 метра.



Площадь кухни — 7,3 метра. Санузел — раздельный. Балкон есть.



В квартире сделан косметический ремонт, есть окна ПВХ, линолеум, металлическая входная дверь, шкаф-купе. В квартире установлена сигнализация, есть телефон и интернет.



Квартира находится в районе с развитой инфраструктурой, но далековато от метро и центра.

В Курасовщине

За 41 тысячу долларов продается «однушка» на четвертом этаже девятиэтажки 1973 года на улице Нестерова, 60 в Курасовщине. Площадь — 30 метров.




Площадь кухни — 6,5 метра. Санузел — раздельный. Балкона нет.



В квартире стоят деревянные стеклопакеты, металлическая дверь, лежит ламинат и линолеум. Есть также телефон, домофон, оптоволоконная связь.

Капитальный ремонт дома был в 2013 году: он утеплен, оштукатурен и окрашен. Трубы — заменены.



Квартира хоть и находится в районе с хорошей инфраструктурой, но возле МКАД и далеко от центра.

В Зеленом Луге

За 41 тысячу долларов продается «однушка» на втором этаже пятиэтажки 1965 года на улице Седых, 4 в Зеленом Луге. Площадь — 30,4 метра.



Площадь кухни — 5,6 метра. Санузел — совмещенный. Балкона нет.



В квартире стоят стеклопакеты и входная металлическая дверь. Есть телефон, домофон, оптоволоконная связь. Капитальный ремонт дома был в 2010 году. Он утеплен, оштукатурен и окрашен.



Квартира находится в хорошем районе с хорошей инфраструктурой, но расположена она не рядом с метро и в панельной хрущевке.

В Грушевке

За 41 тысячу долларов продается «однушка» на первом этаже кирпичной четырехэтажки 1968 года на улице Волоха, 27 на краю Грушевки. Площадь — 28,4 метра.



Площадь кухни — 5,8 метра. Санузел — совмещенный. Балкона нет.



В квартире есть стеклопакеты, ламинат, металлическая дверь. Есть также шкаф-купе и встроенная кухня.



Квартира находится в районе с развитой инфраструктурой, но на первом этаже. Судя по внешнему виду, капремонта в этом доме еще не было.

В районе старого аэропорта

За 41,9 тысячи долларов продается «однушка» на первом этаже кирпичной четырехэтажки 1955 года на улице Брилевской, 13. Это в районе улицы Чкалова и старого аэропорта. Площадь — 29 метров.



Площадь кухни — 6,1 метра. Санузел — совмещенный. Балкона нет.



В 2015 году в этом доме был капитальный ремонт, при котором заменили также и коммуникации.



Квартира находится в хорошем районе с развитой инфраструктурой и недалеко от центра, но на первом этаже.

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Теги: Минск
 
 
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