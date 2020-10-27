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Пять политических партий отказались предоставлять в Минюст списки своих членов

27.10.2020 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Пять оппозиционных политических партий — Партия БНФ, Объединенная гражданcкая партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Белорусская партия левых «Справедливый мир» и Белорусская партия «Зеленые» — выступили с совместным заявлением, в котором отказались предоставлять в Министерство юстиции списки своих членов.

Пять политических партий отказались предоставлять в Минюст списки своих членов
Фото носит иллюстративный характер

Партии подчеркивают, что предоставление персональных списков не предусмотрено законом, требование об указании в официальных документах принадлежности к той или иной партии не допускается. Партии намерены представить в Минюст только те документы, которые предусмотрены действующим законодательством.

Проверка Минюста началась после критики Александром Лукашенко заявления (сделано 10 сентября) десяти партий, в том числе провластных, об осуждении насилия, необходимости диалога и проведения новых президентских выборов.

16 сентября на встрече с «политическим активом» Лукашенко поручил министерству провести перерегистрацию партий. «Но мы же понимаем, что это не партии, когда десять из них отклонились от своих уставов, задач и требуют новых выборов. Министру юстиции поручаю тщательно посмотреть на все партии — соответствуют ли они требованиям по численности, структуре, работают ли по своему уставу. Надо провести их перерегистрацию», — заявил он.

 
 
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Пять оппозиционных политических партий — Партия БНФ, Объединенная гражданcкая партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), Белорусская партия...
 
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