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Член президиума КС Дылевский рассказал о забастовке на МТЗ
Источник материала: Навiны
Наиболее массовой 26 октября оказалась забастовка на ОАО «Гродно Азот», сообщил во время вечернего онлайн-стрима член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, бывший работник и активист стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский.
«Из того, что я видел, «Гродно Азот» — красавчики. Как оказалось, это самый сплоченный коллектив. Их месили с самого утра, сразу начались задержания. Но ребята остались верны себе и своему слову, — отметил Дылевский. — Тракторный завод, конечно, подвел меня немного, будем честными. Ожидал немного большего, но, опять же, идеологическая машина не дремлет и работает очень хорошо. На начальном этапе было много народу, пока «идеология» не поработала».
По информации Дылевского, на МТЗ с утра в забастовке участвовало около 1 тыс. человек, но ближе к обеденному времени руководству предприятия удалось остановить акцию.
Наиболее популярным и действенным способом давления руководства на коллектив являются угрозы лишения премий и других надбавок, поскольку оклады устанавливаются на уровне прожиточного минимума, отметил бывший работник МТЗ.
Вынужденно выехавший в Польшу Дылевский также сообщил о состоявшейся сегодня у него встрече с экс-президентом страны, профсоюзным лидером 80-х Лехом Валенсой. «Он вспоминал сегодня, что забастовки начинались с одного-двух человек. Это движение разгонялось днями, людей становилось все больше. Валенса сам говорил, что это не может произойти в один день — общество к этому никогда не будет готово», — отметил член президиума КС.
По мнению члена КС философа Ольги Шпарага, полноценная национальная забастовка в Беларуси пока не удается из-за сложностей в общественной коммуникации. «Возможно, все-таки еще не все верят, что и другие подключатся к забастовке. Нет уверенности в том, что будет массовое участие в один момент, что это сработает. Возможно, нужно время, чтобы разогнаться», — считает она.
26 октября в Беларуси объявлена
Между тем с разных предприятий поступает информация о
Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева
К общенациональной забастовке
В 14 часов на площади Независимости
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Наиболее массовой 26 октября оказалась забастовка на ОАО «Гродно Азот», сообщил во время вечернего онлайн-стрима член президиума Координационного совета по...
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