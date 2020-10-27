ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Член президиума КС Дылевский рассказал о забастовке на МТЗ

27.10.2020 07:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Наиболее массовой 26 октября оказалась забастовка на ОАО «Гродно Азот», сообщил во время вечернего онлайн-стрима член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, бывший работник и активист стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский.

Член президиума КС Дылевский рассказал о забастовке на МТЗ

«Из того, что я видел, «Гродно Азот» — красавчики. Как оказалось, это самый сплоченный коллектив. Их месили с самого утра, сразу начались задержания. Но ребята остались верны себе и своему слову, — отметил Дылевский. — Тракторный завод, конечно, подвел меня немного, будем честными. Ожидал немного большего, но, опять же, идеологическая машина не дремлет и работает очень хорошо. На начальном этапе было много народу, пока «идеология» не поработала».

По информации Дылевского, на МТЗ с утра в забастовке участвовало около 1 тыс. человек, но ближе к обеденному времени руководству предприятия удалось остановить акцию.

Наиболее популярным и действенным способом давления руководства на коллектив являются угрозы лишения премий и других надбавок, поскольку оклады устанавливаются на уровне прожиточного минимума, отметил бывший работник МТЗ.

Вынужденно выехавший в Польшу Дылевский также сообщил о состоявшейся сегодня у него встрече с экс-президентом страны, профсоюзным лидером 80-х Лехом Валенсой. «Он вспоминал сегодня, что забастовки начинались с одного-двух человек. Это движение разгонялось днями, людей становилось все больше. Валенса сам говорил, что это не может произойти в один день — общество к этому никогда не будет готово», — отметил член президиума КС.

По мнению члена КС философа Ольги Шпарага, полноценная национальная забастовка в Беларуси пока не удается из-за сложностей в общественной коммуникации. «Возможно, все-таки еще не все верят, что и другие подключатся к забастовке. Нет уверенности в том, что будет массовое участие в один момент, что это сработает. Возможно, нужно время, чтобы разогнаться», — считает она.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны.

Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах. Это подтверждают фото- и видеокадры, которые присылают рабочие. В числе таких предприятий — «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Интеграл» и другие. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают силовики

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в «Фейсбуке», что «по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме». «Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — добавила она.

К общенациональной забастовке присоединились студенты ряда вузов.

В 14 часов на площади Независимости начался традиционный марш пенсионеров, в которому присоединиились студенты.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наиболее массовой 26 октября оказалась забастовка на ОАО «Гродно Азот», сообщил во время вечернего онлайн-стрима член президиума Координационного совета по...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России создали приложение для поиска работы в странах ЕАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика