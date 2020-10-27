Член президиума КС Дылевский рассказал о забастовке на МТЗ

Наиболее массовой 26 октября оказалась забастовка на ОАО «Гродно Азот», сообщил во время вечернего онлайн-стрима член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, бывший работник и активист стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский.





«Из того, что я видел, «Гродно Азот» — красавчики. Как оказалось, это самый сплоченный коллектив. Их месили с самого утра, сразу начались задержания. Но ребята остались верны себе и своему слову, — отметил Дылевский. — Тракторный завод, конечно, подвел меня немного, будем честными. Ожидал немного большего, но, опять же, идеологическая машина не дремлет и работает очень хорошо. На начальном этапе было много народу, пока «идеология» не поработала».

По информации Дылевского, на МТЗ с утра в забастовке участвовало около 1 тыс. человек, но ближе к обеденному времени руководству предприятия удалось остановить акцию.

Наиболее популярным и действенным способом давления руководства на коллектив являются угрозы лишения премий и других надбавок, поскольку оклады устанавливаются на уровне прожиточного минимума, отметил бывший работник МТЗ.

Вынужденно выехавший в Польшу Дылевский также сообщил о состоявшейся сегодня у него встрече с экс-президентом страны, профсоюзным лидером 80-х Лехом Валенсой. «Он вспоминал сегодня, что забастовки начинались с одного-двух человек. Это движение разгонялось днями, людей становилось все больше. Валенса сам говорил, что это не может произойти в один день — общество к этому никогда не будет готово», — отметил член президиума КС.

По мнению члена КС философа Ольги Шпарага, полноценная национальная забастовка в Беларуси пока не удается из-за сложностей в общественной коммуникации. «Возможно, все-таки еще не все верят, что и другие подключатся к забастовке. Нет уверенности в том, что будет массовое участие в один момент, что это сработает. Возможно, нужно время, чтобы разогнаться», — считает она.

26 октября в Беларуси объявлена общенациональная забастовка в связи с невыполнением требований ультиматума, выдвинутого экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской. Требования ультматума — отставка Александра Лукашенко, прекращение насилия и освобождение политзаключенных. Эти требования поддержали сотни тысяч белорусов, которые 25 октября вышли на марш «Народный ультиматум» в Минске и других городах страны. Акции были жестко разогнаны .

Между тем с разных предприятий поступает информация о волнениях и забастовках в отдельных цехах . Это подтверждают фото- и видеокадры, которые присылают рабочие. В числе таких предприятий — «Гродно Азот», МТЗ, МАЗ, МЗКТ, «Интеграл» и другие. На некоторых предприятиях руководство вышло пообщаться с бастующими, на других — наиболее активных рабочих задерживают силовики .

Пресс-секретарь Совета министров Александра Исаева сообщила в «Фейсбуке», что «по состоянию на 10.00 26 октября все предприятия реального сектора экономики республики работают в штатном режиме». «Производства не остановлены, как это преподносят отдельные телеграм-каналы», — добавила она.

К общенациональной забастовке присоединились студенты ряда вузов .