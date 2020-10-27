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Почему во время менструации болит живот
Источник материала: Tut.by
Часть девушек регулярно мучается от болей до и во время менструации. Но от чего низ живота так «крутит»? На этот «
Почему болит живот при менструации?
Боль во время менструации называется «дисменорея» или «альгодисменорея» («альгос» — «боль» с латинского).
Первичная дисменорея проявляется в юном возрасте, чаще с первыми менструациями и сопровождается отсутствием каких-либо заболеваний. Вторичная дисменорея начинается, когда менструации становятся болезненными через какое-то время после нормально протекающих менструальных циклов. Это может случиться при разнообразных гинекологических заболеваниях: миоме матки, эндометриозе, воспалительных заболеваниях органов малого таза, аномалии развития и других.
Грань между первичной и вторичной дисменорей очень размыта. Частота встречаемости
Причины возникновения дисменореи могут быть такими:
Есть ли разница, болит живот до или во время месячных?
Чаще всего боли начинаются за 1−2 дня до начала менструации или во время нее. Момент появления болей не принципиален, вопрос только в их наличии.
Когда надо перестать терпеть и пойти к врачу?
Если есть болезненность при менструации, в любом случае обязательно стоит записаться к гинекологу, даже если, по вашему мнению, интенсивность боли недостаточно высока. Лечение проводится всегда, при любых степенях тяжести болевых проявлений.
Какой именно метод лечения подойдет вам, можно узнать только со специалистом: это подбирается индивидуально, после дообследования.
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Если каждый месяц вы ждете менструации со страхом от того, что будет болеть живот, этот текст вам может помочь. Как минимум понять, что происходит.
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