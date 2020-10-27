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Почему во время менструации болит живот

27.10.2020 08:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Часть девушек регулярно мучается от болей до и во время менструации. Но от чего низ живота так «крутит»? На этот «Простой вопрос» ответила врач-гинеколог Инесса Смирнова.

Почему болит живот при менструации?

Боль во время менструации называется «дисменорея» или «альгодисменорея» («альгос» — «боль» с латинского).

Первичная дисменорея проявляется в юном возрасте, чаще с первыми менструациями и сопровождается отсутствием каких-либо заболеваний. Вторичная дисменорея начинается, когда менструации становятся болезненными через какое-то время после нормально протекающих менструальных циклов. Это может случиться при разнообразных гинекологических заболеваниях: миоме матки, эндометриозе, воспалительных заболеваниях органов малого таза, аномалии развития и других.

Грань между первичной и вторичной дисменорей очень размыта. Частота встречаемости доходит до 90% менструирующих женщин.

Причины возникновения дисменореи могут быть такими:

  • гормональные нарушения,
  • аномалии развития внутренних половых органов,
  • перегибы матки,
  • сужения просвета канала шейки матки после различных хирургических вмешательств (в том числе и абортов),
  • избыточная физическая активность в тренажерном зале с большими нагрузками,
  • раннее начало половой жизни,
  • повышение выработки простагландинов — медиаторов, вызывающих боль и сужение просвета кровеносных сосудов, питающих внутренние половые органы,
  • заброс ретроградно менструальной крови через маточные трубы в брюшную полость,
  • аутоимунные нарушения,
  • наследственность,
  • инфекции, передающиеся половым путем.

Есть ли разница, болит живот до или во время месячных?

Чаще всего боли начинаются за 1−2 дня до начала менструации или во время нее. Момент появления болей не принципиален, вопрос только в их наличии.

Когда надо перестать терпеть и пойти к врачу?

Если есть болезненность при менструации, в любом случае обязательно стоит записаться к гинекологу, даже если, по вашему мнению, интенсивность боли недостаточно высока. Лечение проводится всегда, при любых степенях тяжести болевых проявлений.

Какой именно метод лечения подойдет вам, можно узнать только со специалистом: это подбирается индивидуально, после дообследования.

 
 
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Если каждый месяц вы ждете менструации со страхом от того, что будет болеть живот, этот текст вам может помочь. Как минимум понять, что происходит.
 
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