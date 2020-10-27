Почему во время менструации болит живот

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Часть девушек регулярно мучается от болей до и во время менструации. Но от чего низ живота так «крутит»? На этот « Простой вопрос » ответила врач-гинеколог Инесса Смирнова.

Инесса СмирноваВрач-гинеколог, репродуктолог высшей категории. Кандидат медицинских наук, доцент. Ведет блог о репродуктивном здоровье Врач-гинеколог, репродуктолог высшей категории. Кандидат медицинских наук, доцент. Ведет

Почему болит живот при менструации?

Боль во время менструации называется «дисменорея» или «альгодисменорея» («альгос» — «боль» с латинского).

Первичная дисменорея проявляется в юном возрасте, чаще с первыми менструациями и сопровождается отсутствием каких-либо заболеваний. Вторичная дисменорея начинается, когда менструации становятся болезненными через какое-то время после нормально протекающих менструальных циклов. Это может случиться при разнообразных гинекологических заболеваниях: миоме матки, эндометриозе, воспалительных заболеваниях органов малого таза, аномалии развития и других.

Грань между первичной и вторичной дисменорей очень размыта. Частота встречаемости доходит до 90% менструирующих женщин.

Причины возникновения дисменореи могут быть такими:

гормональные нарушения,

аномалии развития внутренних половых органов,

перегибы матки,

сужения просвета канала шейки матки после различных хирургических вмешательств (в том числе и абортов),

избыточная физическая активность в тренажерном зале с большими нагрузками,

раннее начало половой жизни,

повышение выработки простагландинов — медиаторов, вызывающих боль и сужение просвета кровеносных сосудов, питающих внутренние половые органы,

заброс ретроградно менструальной крови через маточные трубы в брюшную полость,

аутоимунные нарушения,

наследственность,

инфекции, передающиеся половым путем.

Есть ли разница, болит живот до или во время месячных?

Чаще всего боли начинаются за 1−2 дня до начала менструации или во время нее. Момент появления болей не принципиален, вопрос только в их наличии.

Когда надо перестать терпеть и пойти к врачу?

Если есть болезненность при менструации, в любом случае обязательно стоит записаться к гинекологу, даже если, по вашему мнению, интенсивность боли недостаточно высока. Лечение проводится всегда, при любых степенях тяжести болевых проявлений.

Какой именно метод лечения подойдет вам, можно узнать только со специалистом: это подбирается индивидуально, после дообследования.