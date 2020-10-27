«Динозаврия» приглашает отметить Хеллоуин всей семьей

Источник материала: Tut.by

Монстришки, монстрята, а также их монстрители! Классную новость услышать не хотите ли? 31 октября и 1 ноября семейный развлекательный центр «Динозаврия» приглашает на самый долгожданный и веселый праздник Kinder Halloween 2020 .



Фото предоставлено организаторами

В этом году праздник достигнет невероятных масштабов! Чтобы все желающие могли получить максимум впечатлений, вечеринка будет проходить и в субботу, и в воскресенье с 13.30 до 19.00. На входе любимые сказочные персонажи будут встречать гостей и угощать их волшебным зельем. Мастера аквагрима дополнят ваши образы, а тематические фотозоны сделают ваши селфи еще более атмосферными. Сфотографироваться можно будет и с волшебными статуями, но будьте осторожны, статуи могут внезапно ожить.

На площадках увлекательно-запутанного квеста гостям предстоит побывать в секретной лаборатории безумного доктора, узнать свое будущее от потомственной гадалки, полетать на метлах с Гермионой, посоревноваться в метании тыкв с ведьмами, продегустировать фирменный напиток графа Дракулы и задобрить хитрую Бабу Ягу.



Фото предоставлено организаторами

Проявить творческие способности гости смогут на тематических мастер-классах по изготовлению приведений, ведьмочек, тыквочек, игрушек-антистресс, паутинки и паука, волшебных палочек Гарри Поттера. Беспредел творчества и вытворяния — дети будут счастливы!

Кульминацией праздника станет насыщенная развлекательная программа. Вас ждет страшно веселое представление с ярким игровым реквизитом, элементами серебряной дискотеки и азотного шоу. Это значит, что можно швыряться, валяться, трогать, щупать, бросать и ни секунды не скучать!

Безудержное веселье продолжится на тематической дискотеке «Бал монстряшек», где будут выбирать самого крутого танцора диско. Для модников и модниц пройдет кошмарно-модный показ, а также конкурс с призами на самый лучший костюм для детей и самый впечатляющий семейный образ. Форма одежды — парадно-кошмарная!



Фото предоставлено организаторами

Вы готовы к самой безумной вечеринке года? Тогда всех вампирчиков, ведьмочек, зомбят, упырят и привидяшек ждут в «Динозаврии». Кстати, взрослым вход свободный, а детям — 10 рублей. При этом на игровую карту «Динозаврии», которая стоит 70 копеек, начисляется кэшбек 100%. Это значит, что вы приходите на праздник, платите 10 рублей за вход и получаете эту сумму на игровую карту. Она позволяет пользоваться всеми услугами в центре: посещать игровой лабиринт, лазертаг, боулинг, игровые автоматы, аттракционы и многое другое.

На AFISHA.TUT.BY можно купить билет на праздник Kinder Halloween со скидкой. Вы приобретаете онлайн-сертификат на сумму от 10 рублей. Сертификат будет являться билетом на праздник и позволит пополнить гостевую карту и получить бонус в виде скидки. Чем больше номинал, тем больше скидка и процент бонусных начислений, вплоть до 60%. Вот как это работает: если вы купите онлайн-сертификат на сумму, скажем 50 рублей, к оплате будет 40 рублей, а на карту гостя начислится 60 рублей. Если на 100 рублей, на карте появятся 30 рублей, а заплатить нужно 80.

Обменять купленный онлайн-сертификат на игровую карту с балансом вы можете в кассе «Динозаврии» в ТЦ ТИВАЛИ по адресу ул. Притыцкого, 29, 4 этаж.

Когда: 31 октября и 1 ноября, 13.30 — 19.00

Где: ТЦ «Тивали» (ул. Притыцкого, 29, 4 этаж)

Сколько: взрослым вход свободный, детям — 10 рублей на одного ребенка (кэшбек на игровую карту 100%). Стоимость игровой карты — 70 копеек

У вас остались вопросы? Вы можете задать их по телефонам: +375 (44) 5−429−429, +375 (33) 6−429−429