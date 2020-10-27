Тихановская: Солидарность белорусов на старте забастовки напугала режим

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская назвала минувший понедельник, 26 октября важным днем, поскольку он стал не только первым днем общенациональной забастовки, но и днем проявления небывалой солидарности беларусов.

«[Это] был важный день. Пенсионеры на марше защищали студентов, а студенты стояли в сцепке за пенсионеров. Водители блокировали движение на дорогах, чтобы не пропустить спецтехнику к акциям айтишников. Айтишники выходили на улицы, чтобы поддержать медиков. Медики стояли в одних цепях солидарности с представителями частного бизнеса. Частный бизнес закрывал свои двери, чтобы показать солидарность с бастующими заводами. А работники заводов останавливали свою работу, чтобы все мы смогли жить в свободной стране», - сказал Тихановская в очередном видеообращении.

«Эта сила солидарности испугала режим. Он снова использует репрессии, потому что больше ни на что не способен. На вас уже пытаются давить и увольнять. Они думают, что так вернут вас к работе, и снова смогут жить за ваш счёт. Но сегодня у нас всё получилось, потому что каждый из вас проявил героизм ради друга, коллеги и земляка. Цеха заводов не заработали, чтобы могла заработать цепная реакция солидарности. Ее уже не подорвать, не задержать и не убить. Сегодня был важный день - и я верю, что это было только начало», - подчеркнула она.