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Власти Беларуси на первый день забастовки ответили массовыми арестами
Источник материала: АФН
В минувший понедельник в Беларуси по данным правозащитников были задержаны не менее 347 человек. Таким образом, только за 2 дня, 26-27 октября, число задержанных составило не менее 870 человек.
Как сообщает правозащитный центр «Весна», граждан страны задерживали в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве, Борисове, Лиде, Молодечно, Гомеле, Старых Дорогах, Новополоцке, Витебске, Жодино и Круглом.
Именно так белорусский режим ответил участникам стартовавшей 26 октября Общенациональной забастовки.
В минувший понедельник в стране прошли «суды» над 89 гражданами, задержанными в разные дни за участие в гражданских акциях солидарности.
Помимо забастовки, в понедельник в Минске состоялся традиционный марш пенсионеров, усиленный бастующими студентами.
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В минувший понедельник в Беларуси по данным правозащитников были задержаны не менее 347 человек. Таким образом, только за 2 дня, 26-27 октября, число задержанных...
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