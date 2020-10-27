ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти Беларуси на первый день забастовки ответили массовыми арестами

27.10.2020 08:37 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

В минувший понедельник в Беларуси по данным правозащитников были задержаны не менее 347 человек. Таким образом, только за 2 дня, 26-27 октября, число задержанных составило не менее 870 человек.

Как сообщает правозащитный центр «Весна», граждан страны задерживали в Минске, Гродно, Бресте, Могилеве, Борисове, Лиде, Молодечно, Гомеле, Старых Дорогах, Новополоцке, Витебске, Жодино и Круглом.

Именно так белорусский режим ответил участникам стартовавшей 26 октября Общенациональной забастовки.

В минувший понедельник в стране прошли «суды» над 89 гражданами, задержанными в разные дни за участие в гражданских акциях солидарности.

Помимо забастовки, в понедельник в Минске состоялся традиционный марш пенсионеров, усиленный бастующими студентами.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувший понедельник в Беларуси по данным правозащитников были задержаны не менее 347 человек. Таким образом, только за 2 дня, 26-27 октября, число задержанных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более трехсот человек задержали в понедельник по всей стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика