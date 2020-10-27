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Провокаторы появились на улицах Минска. Вчера они "расстреливали" "цепи протеста" пейнтбольными ружьями
Источник материала: Партизан
Неизвестные "расстреливали" из пейнтбольных ружей участников несанкционированных протестов в Минске.
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Цепи протеста выходят по всей Беларуси. Это Брест
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Провокаторы появились на улицах Минска. Вчера они "расстреливали" "цепи протеста" пейнтбольными ружьями
Неизвестные "расстреливали" из пейнтбольных ружей участников несанкционированных протестов в Минске.
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