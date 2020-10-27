Цепи протеста выходят по всей Беларуси. Это Брест

Как сообщаетсо ссылкой на очевидцев, вчера вечером как минимум трижды неизвестные на автомобилях с тонированными стеклами, проезжая мимо "живых цепей" сторонников оппозиции в районе Грушевки, обстреляли их краской из пейнтбольных ружей.