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Водители жалуются: «Огромная пробка в Серебрянке, на площади Ванеева не работает светофор»

27.10.2020 08:49 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наши читатели жалуются корреспонденту Onliner: «Огромная пробка в Серебрянке, на площади Ванеева не работает светофор». Эта информация подтверждается сведениями сервиса «Яндекс.Карты». Сегодня утром Серебрянка — один из самых проблемных районов столицы в плане дорожной обстановки.

Затор образовался по улице Денисовской от пересечения с улицей Маяковского, и по улице Ванеева от Денисовской до кольца на площади Ванеева.

На развязке возле автовокзала «Восточный» тоже большие трудности: стоит круг, стоит проспект Рокоссовского от улицы Плеханова. Опаздывают не только водители: в такой же ситуации оказался общественный транспорт, которого на этих дорогах предостаточно.

Сообщается о 6-балльных пробках в Минске по состоянию на 8:35. Кроме Серебрянки, проблемы отмечаются в центральной части города, где заторы то и дело образуются на участке проспекта Независимости от площади Независимости до площади Ленина. В часы пик привычно замедляются улицы Ленина, Немига, Романовская Слобода.

На улице Пономаренко пробка, но там дело, похоже, в ДТП: затор растянулся от улицы Гурского до проспекта Пушкина.

В Сухарево слишком медленно идет движение по улицам Шаранговича и Горецкого. Также сообщается о неработающем светофоре на пересечении Шаранговича — Янковского.

В Малиновке из-за ДТП затруднен проезд по улице Громова от улицы Есенина в направлении выезда из города, пробка также на улице Слободской в направлении Громова.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Наши читатели жалуются корреспонденту Onliner: «Огромная пробка в Серебрянке, на площади Ванеева не работает светофор». Эта информация подтверждается сведениями...
 
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