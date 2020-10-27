Провел сто ночей за границей и не заплатил ни рубля. 22-летний Паша рассказывает о бесплатных путешествиях

Источник материала: Onliner За четыре года 22-летний Паша автостопом исколесил всю Беларусь и часть России, десятки раз бывал в Украине, посетил Припять, доехал до Грузии и Турции, а потом вернулся обратно. Ночевал более чем у пятидесяти разных людей, сменил в пути несчетное количество машин. Говорит, что такой вид путешествий гораздо интереснее и лучше показывает страну. Даем ему слово.

«На поездку в Украину я потратил 0 рублей»

Паша — бывший спортсмен. Он занимался виндсерфингом (это один из видов парусного спорта), а теперь тренирует людей. Кроме того, парень увлекается диггерством (исследованием подземных убежищ). А в какой-то момент список пополнился еще и предельно бюджетными путешествиями.

— Первая поездка была в Украину. Признаюсь, поехали туда на BlaBlaCar, но после этого сделал вывод, что нет смысла платить, если можно ездить бесплатно. Да и по времени, когда наловчишься, не проигрываешь.

Теперь парень всегда проходит границы пешком, а там его подбирает уже новый автомобиль.





В Киев Паша ездил с друзьями на четыре дня, а жилье на три ночи искали через каучсерфинг.

— Первым опытом я не горжусь: у меня был пустой аккаунт, не было отзывов и информации, а еще я писал корявые сообщения в стиле «Привет, приютишь?» Сейчас я знаю, как строить коммуникацию и общаться, что стоит писать правду о себе, рассказывать о своих увлечениях. И предлагать провести время вместе. Кстати, часто зовут люди, которые учат русский, — им выгодно пообщаться с носителем.

На третью ночь в Киеве ребят позвал к себе белорус, который утром просто оставил им ключи и попросил бросить их в почтовый ящик перед уходом. В тот раз поездка обошлась Паше всего в $20—30.





— На следующий раз меня занесло в Одессу. Тогда весь путь был автостопом: Минск — Гомель, Гомель — Киев, Киев — Одесса. В каждом городе мы ночевали. У нас с собой была палатка. Мы думали, что классно будет пожить на берегу моря, но на всякий случай отправили несколько запросов по поиску жилья. Нас приютил мужчина, дом которого находится в элитном коттеджном поселке Совиньон. С ним у нас была договоренность на две ночи. Но наутро хост сказал, что ему срочно нужно улетать в командировку. Мы хотели уйти, но тот был уверен в нас и предложил пожить сколько нужно, для успокоения сфотографировав наши паспорта, — вспоминает Паша и тут же добавляет: все, что с ним происходит, можно представлять как сцены из фильмов.

— Кстати, важное правило: не есть и не брать чужого. Так мы и просидели неделю практически на гречке, которую везли из дома. Мы могли, конечно, потратить больше, но это уже не то.





Паша тут же вспоминает, как 15 часов ждал автомобиль под Волгоградом — это его рекорд. Но в итоге уехал на BMW X6. Вот и одно из правил автостопщика: рано или поздно, но тебя подберут.

— Моя самая дешевая поездка была в Киев на три дня. За этот трип я потратил ровным счетом ничего: у меня было с собой $5, я привез их обратно.

До Турции через Грузию и обратно ехал на 63 автомобилях

— На меня сильно повлияли книги Дмитрия Иванова «Вокруг света за 100 дней и 100 рублей» и Ромы Свечникова «Рома едет». Последний как раз белорус. Эти истории построены на реальных событиях. После этого я собрал рюкзак и нашел компанию для месячной поездки в Грузию. Правда, в последний момент ребята слились. Я наобум предложил подруге из Гомеля, та согласилась и нашла еще двух человек.

По маршруту Беларусь — Грузия — Турция и обратно Паша ехал в сумме на 63 автомобилях. В Батуми неделю жили в палатках, телефоны заряжали в кафе, в туалет ходили в отеле, а мылись в душевых на пляже.





— По пути в Батуми нас подобрал грузин. Он дал трубку своему отцу, тот на русском сказал, что служил в Беларуси и очень хочет, чтобы мы к нему приехали переночевать. Все вместе мы отправились на грузинский ужин: чача, хинкали, хачапури, свои же выращенные овощи и получасовые тосты, которые интересно слушать только первые минуты... — ностальгируя, вспоминает парень.





Паша объясняет, что по менталитету грузины добродушные: для них гость — это подарок судьбы, а русскоговорящий, но не из России, — подарок вдвойне. И каждый предложит еду, потому что им это за радость, а тебе неудобно отказываться. Хотя один раз хинкали пришлось скормить собакам, так как ребята уже просто не могли их есть.













— Мы забирались на гору в Грузии, ночуя на высоте, слышали вой шакалов. Девочки, с которыми я был, сильно нервничали. Потом на один день отправились автостопом в Турцию, чтобы попробовать кебаб, но он нам не понравился. Да и поняли, что на окраине страны одни деревушки и ничего интересного.













В поездки Паша берет армейский котелок, гречку, макароны и тушенку. Когда своя еда заканчивается, старается закупаться в дешевых магазинах или обедать в столовых. Месячный трип обошелся ему в $90, что значительно меньше, чем траты в Минске.





«В Ростове мужчины настойчиво предлагали наркотики»

По пути обратно ребята объехали почти всю Россию. Водители, которые останавливались их подобрать, советовали не оставаться в криминальных городах страны.

— Страшно было пару раз — когда чеченцы из машин с тонированными стеклами кричат: «Э, заходи, брат». Отказать им не получается, а потом оказывается, что это добродушные люди со своими понятиями. А в Ростове ко мне подошли мужчины и стали настойчиво предлагать наркотики, словно не слыша моих отказов. Потом я понял, что это, скорее всего, была полиция.

Паша признается, что один раз (возможно, в какой-то мере из-за них) случилась авария: затормозила машина, чтобы подобрать автостопщиков, а в нее врезалась фура, так как не была соблюдена дистанция. От легковушки практически ничего не осталось, но люди почти не пострадали.





Потом Паша один отправился в Турцию, где познакомился с мусульманкой. Она показала ему Анкару и пустила переночевать. Путешествуя по стране, он постоянно заезжал к ней. В Стамбуле парень случайно забрел в секту алевитов: там тебя бесплатно кормят, но взамен объясняют молитвы. Повезло, что Паша не знает турецкого.

В Припяти, где нет чистой воды, пришлось набирать ее на бывшей насосной станции

Когда Паша был в Грузии, он встретил знакомую, которая предложила нелегально пробраться в Припять. Парень такие возможности не упускает, поэтому сразу после трипа отправился в зону отчуждения, оставив в Минске проблемы с университетом (из-за месяца отсутствия ему грозило отчисление). Паша шутит, что на крышах домов в Припяти хорошо ловит связь — это помогло созваниваться с деканатом.





— Поход занял пять дней, мы прошли примерно 100 км. Нас было шестеро — для такого похода столько человек опасно: чем больше людей, тем больше шума — следовательно, больше шансов, что поймают.

Компания отправилась к Припяти из города Иванков, ближайшего населенного пункта. Там есть таксист, заработок которого — подвозить к зоне. Самому идти опасно, так как местные ради вознаграждения сдают сталкеров полиции. А оттуда уже в ночь ребята шли до Чернобыля.

— В Припяти мы выбрали «трешку» в центре, в 1986 году она была роскошью. Спали на карематах в спальниках. После бессонной ночи и стольких километров позади хочется лишь спать.

К вечеру у ребят закончилась питьевая вода. Ее пришлось набирать в подвале бывшей насосной станции, впоследствии воду прокипятили и профильтровали. Насчет безопасности Паша не был уверен, но пить тогда хотелось сильнее.





— Вечерами мы смотрели на атомную станцию — это было превосходное чувство. Постоянно ловил себя на мысли, что нахожусь в кино или это все сон, настолько нереальным казалось то, что мы делаем. Насладившись городом и побывав во всех знаковых и не очень местах, ночью мы пошли дальше.

Следующей нашей точкой была ЗГРЛС «Дуга» — секретный объект, на топографических картах того времени обозначенный как «пионерский лагерь».





Дуга находится на половине пути между Припятью и местом выхода из зоны. До объекта ребята шли около 20 км, а потом даже залезли наверх.

— Впереди была целая ночь изнурительной ходьбы. Каждый раз, когда мы прятались в кустах от проезжающей мимо машины, я уже хотел, чтобы нас поймали: штраф около $20, и тебя отвезут до Киева, почему бы и нет? Во время наших 15-минутных привалов я отключался на 5—10 минут. Ни таблетки с кофеином, ни быстрые углеводы в виде сладостей не могли поддерживать меня в тонусе.

«Готовлюсь исследовать Азию и покорить Эльбрус»

За лето 2020 года Паша объездил всю Беларусь вдоль и поперек. У него был даже пеший поход Минск — Вилейка. Без использования телефонов, только с компасом и картой, хотя никто из компании не умел ими пользоваться. Ориентироваться ребятам помогали местные жители.









— Когда у меня в жизни случаются стрессовые ситуации, я вспоминаю случаи из своих трипов и говорю себе: «Чувак, и ты из-за этого паришься?» Я стал уверенней, научился общаться. Ведь так вышло, что я ночевал более чем у ста разных людей.

В планах у белоруса исследовать Азию: он хотел отправиться туда в начале 2020-го, но закрытые границы изменили его планы. Также Паша хочет покорить Эльбрус, к чему уже активно готовится.

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