Силовики и бортовики. Изучаем грузовики Внутренних войск МВД РБ

Источник материала: Onliner Уже привычно каждое воскресенье (и не только) на улицах Минска и других городов мы видим обилие необычной спецтехники силовиков, которая прежде в населенных пунктах появлялась либо очень редко, либо не «светилась» вообще. Что это за машины? Мы уже рассказали про мобильные заграждения , бронетехнику и водометы . Рассмотрели и совершенно новое явление, массово возникшее только в этом году, — «характерные бусы» МВД РБ. Сегодня — продолжение. Изучаем бортовые грузовики для перевозки личного состава Внутренних войск МВД РБ.

Внутренние войска Министерства внутренних дел Республики Беларусь — государственная военная организация, одной из задач которой является оказание содействия органам внутренних дел в охране общественного порядка, в том числе в обеспечении общественной безопасности, режима чрезвычайного положения, военного положения. Согласно уставу у ВВ МВД РБ еще много других задач, но эта — самая основная. Внутренние войска — это, по сути, как армия, только в ведении не Министерства обороны. Это такая своего рода военная милиция.

Транспортная техника Внутренних войск внешне абсолютно идентична таковой у Министерства обороны. Отличаются только буквенные серии на номерных знаках. Поэтому когда видите в одной колонне военные грузовики и автозаки, важно понимать, что это не регулярная армия вышла вместе с милицией. Все это техника одного министерства (МВД), хоть и принадлежащая разным его структурным подразделениям.





Официальная история белорусских Внутренних войск насчитывает больше 100 лет. В эпоху первых лет независимости Внутренними войсками активно использовалась советская техника, доставшаяся по наследству от ВВ МВД СССР. В тот короткий период на номерных знаках специальных бортовых машин можно было видеть недолго существовавшую буквенную серию УВ — «Унутраныя войскi». Еще те грузовики отличались интересной схемой нанесения камуфляжа.





Но уже примерно лет 15 основной маркой бортового грузовика Внутренних войск МВД РБ является МАЗ. Силовики используют как минимум пять разных моделей. Эти машины идентичны таковым у Министерства обороны, а вот от «общегражданских» отличаются существенно.





«Легенда» №6317

МАЗ-6317 был разработан еще при СССР. Его даже успели принять на вооружение еще Советской армии, но вот до реальных поставок в ВС СССР дело не дошло. Советский Союз прекратил свое существование, так что поступать эти машины начали в войска уже независимой Беларуси, в том числе во внутренние. Бортовая платформа здесь изначально спроектирована именно для транспортировки личного состава, хотя без проблем, после небольшого переоборудования, может использоваться и для перевозки грузов.





Но «пляшет» вся конструкция именно от задач по перевозке военнослужащих. Откидной борт тому пример. К верхней кромке приварены два трапециевидных кронштейна, которые при откидывании борта образуют ступеньки, помогающие взбираться в кузов.





Внутри бойцы садятся в четыре ряда лицом друг к другу. У тента есть каркас, к которому крепятся приборы освещения. В брезентовом тенте есть небольшие окна. Механизм фиксации их шторок простейший, но невероятно надежный. Как бы ни прыгал МАЗ по кочкам, шторка останется на своем месте. Лавки в случае необходимости можно демонтировать.





Металлический пол — антискользящий. Используется старый добрый проверенный «Лист стальной рифленый с односторонним ромбическим и чечевичным рифлением общего назначения по ГОСТ 8568-77». Это, кстати, достаточно важный момент, особенно зимой и в дождливую погоду. Своего рода профилактика травматизма.





Дело в том, что с защитными щитками на ногах передвигаться, мягко говоря, не очень удобно. В ограниченном пространстве кузова бортового автомобиля — тем более.





Интересно заглянуть и в кабину. Для соблюдения стандартов светомаскировки в военное время предусмотрена специальная очень плотная брезентовая штора. Но прорези, чтобы смотреть на дорогу, есть. В зашторенном МАЗе — почти как в танке. Это сугубо военное требование, которое исходит еще от МО СССР. Внутренним войскам оно без особой надобности, но такими шторами машины комплектуются штатно.





А это так называемая командирская панель. В гражданских машинах такого нет. Рядом с блоком предохранителей находится самое любопытное. Заметили электророзетку? Она здесь есть, но речь не о ней.





На панели имеется маленький фонарик с очень защищенным светом. Нужен он для того, чтобы в темноте смотреть «секретные карты» и важные депеши. При этом «огонек» никак не должен быть заметен в ночи.





С самого начала эти МАЗы почему-то прозвали «Фантомасами». Почему — старожилы уже не помнят, но это исторический факт. Трехосных грузовиков МАЗ-6317 в ВВ МВД РБ относительно немного, но они есть. Гораздо большее распространение получили родственные по агрегатам двухосные версии — МАЗ-5316.

«Младшие братья „Фантомаса“»

МАЗ-5316, конечно, более маневренный и лучше подходит для тактических задач Внутренних войск. Завод двухосную версию освоил лет через десять после начала выпуска трехосников, но как только версия 4×4 стала выпускаться массово, в ВВ МВД РБ начали поставлять именно ее.

На двухосных МАЗ-5316 ездят как «люди в черном»...





...так и бравые парни в оливковом камуфляже.





«На вооружении» Внутренних войск есть как минимум две модификации МАЗ-5316. Обе они видны на фото ниже. Узнать точные их полные индексы — задача из разряда Mission Impossible. Но визуальное отличие хорошо бросается в глаза — у грузовиков разные шины.





Самый массовый вариант — на так называемых узких шинах Бел-95 от «Белшины». Любопытно, что Бел-95 — очень популярная «обувка» для военной автотехники на территории бывшего СССР. Такая резина устанавливается не только на многочисленные вариации военных МАЗов, но и, например, на новейший российский бронированный КАМАЗ-6560М «Торнадо», суперновый российский бронетранспортер ВПК-7829 на унифицированной колесной боевой платформе «Бумеранг», а также на некоторые грузовики КрАЗ. У МАЗ-5316 на шинах Бел-95 есть особенность — он вписывается в дорожный габарит по ширине 2,5 м.





Менее распространенный вариант — на широких «лаптях», таких как у МАЗ-6317. Это своего рода эксклюзив для спецназа Внутренних войск. Такие машины были замечены только в 3-й отдельной бригаде ВВ МВД РБ. На фото 2017 года еще присутствует эмблема спецназа. Сейчас эти эмблемы сняты. На таких шинах МАЗ-5316 «вылезает» из дорожного габарита (2,5 м) по ширине, поэтому по ПДД таким автомобилям нужно специальное разрешение на проезд.





Есть во Внутренних войсках как минимум один экземпляр МАЗ-530905 в бортовом варианте для перевозки военнослужащих. Это дальний родственник «дакаровских» болидов, очень дальний. Но индекс один и тот же. Была изготовлена совсем небольшая партия таких грузовиков. Все были почему-то с оранжевыми кабинами. Какие-то отправились работать техничками в автобусные и троллейбусные парки, несколько экземпляров служат в МЧС на хозработах. Во Внутренних войсках же это единственный случай использования грузовиков с кабиной оранжевого цвета.





Полноприводные внедорожные грузовики призваны доставлять военнослужащих в любое место, в том числе и по бездорожью. Но часто локацией боевых задач у ВВ являются городские улицы, где полный привод не нужен. Потому бортовых грузовиков для ЛС с колесной формулой 4х2 у ВВ МВД тоже не мало.

Без полного привода

Основной вариант грузовика Внутренних войск с колесной формулой 4×2 — некий гибрид гражданского шасси семейства МАЗ-5336 с сугубо военной металлической бортовой платформой для перевозки личного состава, аналогичной МАЗ-6317. Такие машины в основном защитного цвета, но известны экземпляры и с белой кабиной. Они появились достаточно давно, больше 10 лет назад. Именно на их дверях впервые стали размещать эмблему Внутренних войск.





Года три назад появился и ранее невиданный вариант — исключительно городские низкорамные МАЗ-4371, но с «военным кузовом» для перевозки солдат. Большую партию таких машин заказало на МАЗе Министерство обороны. На фото автомобиль, принадлежащий именно МО, но у Внутренних войск есть абсолютно аналогичные машины. Для перемещений по городу МАЗ-4371, безусловно, удобнее, чем все остальные версии. И выпрыгивать из его кузова проще, так как высота гораздо меньше.





Свои эмблемы, своя серия номеров — все это прежде позволяло сразу отличать технику ВВ МВД от аналогичной техники МО. Но сейчас Внутренние войска почему-то решили массово отклеить свои же геральдические знаки с дверей автомобилей, хотя контуры этих эмблем по-прежнему просматриваются. Зато почти каждый бортовой грузовик ВВ МВД сейчас ездит с развивающимся государственным флагом, а совсем недавно появился новый тренд в оформлении — наклейки с госфлагом, которые размещают на кабине спереди.





Однако и это еще не все виды техники силовиков. Наряду с машинами, которым мы уже посвятили шесть статей, есть и другие. To be continued.

Читайте также: