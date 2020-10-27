ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 1000 фур не могут выехать из Беларуси

27.10.2020 08:53 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Транспортный коллапс на белорусской границе со странами Евросоюза продолжается. Уже несколько дней здесь большие очереди грузовиков.

Более 1000 фур не могут выехать из Беларуси

На литовском направлении в «колейке» стоит более 740 фур:

  • «Бенякони» — более 240;
  • «Каменный Лог» — более 220;
  • «Привалка» — более 180;
  • «Котловка» — более 100.

Выезда в Польшу ожидают более 150 большегрузов:

  • «Брузги» — более 100;
  • «Берестовица» — более 30;
  • «Козловичи» — более 20.

Практически столько же стоит в двух пунктах пропуска с Латвией — более 140:

  • «Урбаны» — более 80;
  • «Григоровщина» — более 60.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Транспортный коллапс на белорусской границе со странами Евросоюза продолжается. Уже несколько дней здесь большие очереди грузовиков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Более трехсот человек задержали в понедельник по всей стране
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика