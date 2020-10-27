Более 1000 фур не могут выехать из Беларуси

Транспортный коллапс на белорусской границе со странами Евросоюза продолжается. Уже несколько дней здесь большие очереди грузовиков.





На литовском направлении в «колейке» стоит более 740 фур:

«Бенякони» — более 240;

«Каменный Лог» — более 220;

«Привалка» — более 180;

«Котловка» — более 100.

Выезда в Польшу ожидают более 150 большегрузов:

«Брузги» — более 100;

«Берестовица» — более 30;

«Козловичи» — более 20.

Практически столько же стоит в двух пунктах пропуска с Латвией — более 140: