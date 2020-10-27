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Более 1000 фур не могут выехать из Беларуси
Источник материала: Навiны
Транспортный коллапс на белорусской границе со странами Евросоюза продолжается. Уже несколько дней здесь большие очереди грузовиков.
На литовском направлении в «колейке» стоит более 740 фур:
Выезда в Польшу ожидают более 150 большегрузов:
Практически столько же стоит в двух пунктах пропуска с Латвией — более 140:
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Транспортный коллапс на белорусской границе со странами Евросоюза продолжается. Уже несколько дней здесь большие очереди грузовиков.
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