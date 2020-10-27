Антициклон и теплая воздушная масса накрыли Беларусь

Сегодня погоду на территории страны будут формировать западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой и теплая воздушная масса.





По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный порывистый.

Погода в регионах: