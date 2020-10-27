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Антициклон и теплая воздушная масса накрыли Беларусь
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду на территории страны будут формировать западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой и теплая воздушная масса.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный порывистый.
Погода в регионах:
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Сегодня погоду на территории страны будут формировать западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой и теплая воздушная масса.
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