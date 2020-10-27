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Антициклон и теплая воздушная масса накрыли Беларусь

27.10.2020 08:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду на территории страны будут формировать западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой и теплая воздушная масса.

Антициклон и теплая воздушная масса накрыли Беларусь

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер южный, юго-восточный порывистый.

Погода в регионах:

  • Брест +12..+14°C (вероятность осадков 5-10%, ветер южный, 4-9 м/с);
  • Витебск +11..+13°C (вероятность осадков 5-10%, ветер юго-восточный, порывы до 12 м/с);
  • Гомель +13..+15°C (вероятность осадков 5-10%, ветер южный, 4-9 м/с);
  • Гродно +14..+16°C (вероятность осадков 5-10%, ветер южный, порывы до 12 м/с);
  • Могилев +12..+14°C (вероятность осадков 5-10%, ветер южный, 5-10 м/с);
  • Минск +12..+14°C (вероятность осадков 5-10 %, ветер южный, порывы до 14 м/с).
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду на территории страны будут формировать западная периферия антициклона с центром над Средней Волгой и теплая воздушная масса.
 
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