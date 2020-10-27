«Нам нужен не сильный президент, а сильное общество»

Беларусь должна стать по форме правления парламентской республикой. Такое мнение высказала во время онлайн-стрима член Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране, участница его феминистской группы философ Ольга Шпарага.





«Мне очень нравится идея о том, что мы и революцию совершить, и дальше продвигать наше общество сможем только все сообща, все вместе. И в тюрьме мы, кстати, обсуждали, что, возможно, лучший вариант — это парламентская республика», — отметила она.

По мнению философа, «нам не нужен сильный президент опять, нам нужно сильное общество». «Нужны разные формы самоуправления. И все, что я слышу от людей на самых разных постах — люди готовы участвовать в самоуправлении, и здорово, если мы создадим для этого условия», — заявила член КС.

При этом, считает она, Беларусь должна стремиться к тому, чтобы стать по-настоящему социально ориентированным государством. «Для меня идеал — Швеция», — сказала эксперт.

Шпарага дважды задерживалась на акциях протеста в Минске — 4 и 9 октября. После административного ареста, который она отбывала в Жодино, член КС покинула Беларусь, поскольку ей присудили еще 12 суток ареста.