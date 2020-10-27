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Коктыш: ни протест, ни государство пока не генерируют картинку "на завтра"

27.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Коктыш: ни протест, ни государство пока не генерируют картинку завтрашнего дня

В Беларуси медленно разворачивается процесс партийного строительства, о своих намерениях оформиться в виде партий объявили ряд общественных движений, среди них, к примеру, Гражданская инициатива "Союз", которая называет среди своих целей развитие Союза России и Беларуси. 

© Sputnik Александр Кривошеев
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Тем не менее очевидно, что текущая белорусская ситуация требует некой корректировки курса действующей власти, которая пока работает по-старому, не демонстрируя мощного креатива и поисков широкого общественного диалога. Велика ли вероятность того, что такой, условно консервативный курс власти, поспособствует урегулированию ситуации в стране, либо пора освоить некие новые инструменты взаимодействия с обществом и зарождающимся политическими силами?

На вопрос радио Sputnik ответил известный российский политический эксперт, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

"Вся тонкость ситуации в том, что как государство, так и протестующие не генерируют некой идеологической победы, которая могла бы эффективно завершить сегодняшний виток турбулентности. Надежда здесь в первую очередь на парламент (именно он начал процесс сбора предложений по Конституции) и политические партии. Но и другим государственным институтам стоит задуматься об идеологической картинке, а сегодня это ни что иное, как образ завтрашнего дня и ближайшего будущего, которое не может не волновать всех и каждого: а что меня ждет через год, через два?... Уже сегодня об этом нужно вести диалог", - полагает эксперт.

"Народный ультиматум" властям Беларуси объявила экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, которая на данный момент находится на территории Евросоюза. Она выдвинула три условия: действующий президент Александр Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно быть остановлено, все политзаключенные должны быть освобождены. Если этого не произойдет до 25 октября, Тихановская пообещала массовые протесты, национальную забастовку, блокировку автодорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Накануне, в последний день выполнения ультиматума, в Минске и ряде других городов Беларуси прошли несанкционированные акции протеста. В крупных городах, в том числе и столице, наиболее радикальные протесты были подавлены силовиками. В понедельник 26 октября белорусское правительство сообщило, что все промышленные гиганты республики работают в штатном режиме.

Комментарий известного политического эксперта Кирилла Коктыша слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Как завтра и в ближайшее время будет жить Беларусь: о реальном образе будущего рассуждает известный российский эксперт Кирилл Коктыш.
 
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