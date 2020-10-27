Ситуация на границе: более тысячи фур ждут выезда из Беларуси в страны ЕС

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт - Sputnik. Более тысячи грузовых автомобилей ждут выезда из Беларуси в страны Евросоюза, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).

Очереди на границе Беларуси с соседними странами сохраняются уже шестую неделю. В минувший понедельник в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей находилось более 1350 грузовиков. По данным Госпогранкомитета на утро вторника, в очередях продолжают стоять более 1030 машин.

Самая сложная обстановка на белорусско-литовской границе сложилась в пункте пропуска "Бенякони", где скопилось более 240 фур. Есть проблемы с пересечением границы и в пункте пропуска "Каменный Лог": там находятся сейчас более 220 машин. В "Привалке" и "Котловке" в очередях стоят по 180 и 100 большегрузов соответственно.

На границе с Латвией очереди сохраняются в двух действующих пунктах пропуска. В "Урбанах" на выезд в Евросоюз стоят более 80 фур, в "Григоровщине" немного меньше - более 60.

На границе Беларуси с Польшей, по данным ГПК на 8:00 вторника, также есть небольшие затруднения в некоторых пунктах пропуска. Так, в пункте пропуска "Брузги" стоят более 100 грузовых авто, в "Берестовице" - более 30, в "Козловичах" - более 20.

Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном сайте ГПК. При этом стоит учитывать, что данные по обстановке в пунктах пропуска, где действует электронная очередь, предоставляют ведомству операторы зон ожидания.

На прошлой неделе в ГПК заявили, что грузовики не "застряли" и не "стоят в заторе или пробке" на границе, а постоянно двигаются. Белорусские пункты пропуска работают и ритмично запускают автомобили для оформления, но проблемы есть на сопредельных сторонах.

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