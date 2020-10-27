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Ситуация на границе: более тысячи фур ждут выезда из Беларуси в страны ЕС
27.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 окт - Sputnik. Более тысячи грузовых автомобилей ждут выезда из Беларуси в страны Евросоюза, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Государственного пограничного комитета (ГПК).
Очереди на границе Беларуси с соседними странами сохраняются уже шестую неделю. В минувший понедельник в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей находилось более 1350 грузовиков. По данным Госпогранкомитета на утро вторника, в очередях продолжают стоять более 1030 машин.
© Sputnik / Виктор Толочко
Самая сложная обстановка на белорусско-литовской границе сложилась в пункте пропуска "Бенякони", где скопилось более 240 фур. Есть проблемы с пересечением границы и в пункте пропуска "Каменный Лог": там находятся сейчас более 220 машин. В "Привалке" и "Котловке" в очередях стоят по 180 и 100 большегрузов соответственно.
На границе с Латвией очереди сохраняются в двух действующих пунктах пропуска. В "Урбанах" на выезд в Евросоюз стоят более 80 фур, в "Григоровщине" немного меньше - более 60.
На границе Беларуси с Польшей, по данным ГПК на 8:00 вторника, также есть небольшие затруднения в некоторых пунктах пропуска. Так, в пункте пропуска "Брузги" стоят более 100 грузовых авто, в "Берестовице" - более 30, в "Козловичах" - более 20.
Следить за ситуацией на границе Беларуси можно на официальном
На прошлой неделе в ГПК заявили, что
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По сравнению с понедельником, утром во вторник очереди в пунктах пропуска на границе с Литвой, Латвией и Польшей уменьшились, но не значительно.
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