ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министры обороны Беларуси и России обсудят вопросы военного сотрудничества

27.10.2020 09:03 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт - Sputnik. Министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу обсудят актуальные вопросы военного сотрудничества во вторник в ходе заседания российско-белорусской коллегии министерств обороны, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

© Sputnik
Минобороны показало, как испытали гиперзвуковую ракету "Циркон"

"Сегодня в Москве состоится заседание совместной коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации с участием министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Виктора Хренина. Оно пройдет в режиме видеоконференцсвязи", - рассказали там.

Планируется, что в ходе заседания члены коллегии отметят приоритетные задачи применения региональной группировки войск до 2025 года. Кроме того, будет обсуждаться реализация плана совместных мероприятий по военной безопасности Союзного государства, совместная региональная систему ПВО. Одной из важнейших тем для обсуждения станет стратегическое учение "Запад – 2021", а также сотрудничество между странами в области топогеодезического и навигационного обеспечения региональной группировки войск.

"В ходе заседания особое внимание будет уделено совместной работе по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", - отметили в Минобороны РФ.

В заседании совместной коллегии примут участие также представители Постоянного комитета Союзного государства и дипломаты Беларуси и России.

В середине сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу с рабочим визитом посещал Минск, чтобы обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества в военной сфере. На встрече министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил важность взаимодействия с Россией и поблагодарил Москву за поддержку в сложный период.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Помимо вопросов, которые находятся на повестке дня, Хренин и Шойгу побеседуют о совместной работе по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Можно торговаться. Как выглядят квартиры в Минске за 40 тысяч долларов, где можно сразу жить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.10.2020
Mir24.TV Belarus
27.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика