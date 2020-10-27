Министры обороны Беларуси и России обсудят вопросы военного сотрудничества

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 окт - Sputnik. Министры обороны Беларуси и России Виктор Хренин и Сергей Шойгу обсудят актуальные вопросы военного сотрудничества во вторник в ходе заседания российско-белорусской коллегии министерств обороны, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского военного ведомства.

"Сегодня в Москве состоится заседание совместной коллегии министерств обороны Республики Беларусь и Российской Федерации с участием министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Виктора Хренина. Оно пройдет в режиме видеоконференцсвязи", - рассказали там.

Планируется, что в ходе заседания члены коллегии отметят приоритетные задачи применения региональной группировки войск до 2025 года. Кроме того, будет обсуждаться реализация плана совместных мероприятий по военной безопасности Союзного государства, совместная региональная систему ПВО. Одной из важнейших тем для обсуждения станет стратегическое учение "Запад – 2021", а также сотрудничество между странами в области топогеодезического и навигационного обеспечения региональной группировки войск.

"В ходе заседания особое внимание будет уделено совместной работе по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов", - отметили в Минобороны РФ.

В заседании совместной коллегии примут участие также представители Постоянного комитета Союзного государства и дипломаты Беларуси и России.

В середине сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу с рабочим визитом посещал Минск , чтобы обсудить вопросы двухстороннего сотрудничества в военной сфере. На встрече министр обороны Беларуси Виктор Хренин отметил важность взаимодействия с Россией и поблагодарил Москву за поддержку в сложный период.

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