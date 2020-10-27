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Беларусь и Россия готовятся к стратегическим учениям «Запад–2021»
27.10.2020 09:13 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: zviazda.by
27 октября коллегии Минобороны Беларуси и России обсудят подготовку к совместным учениям «Запад-2021».
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Помимо подготовки к учениям, участники заседания планируют определить «приоритетные задачи применения региональной группировки войск до 2025 года», а также обсудить сотрудничество "в области топогеодезического и навигационного обеспечения региональной группировки войск".
"В ходе заседания особое внимание будет уделено совместной работе по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - цитирует агентство пресс-релиз Минобороны РФ.
Последние учения «Запад» проводились в 2017 году. В этом году Беларусь и Россия провели совместные учения «Славянское братство-2020». Они прошли в сентябре на полигоне «Брестский».
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27 октября коллегии Минобороны Беларуси и России обсудят подготовку к совместным учениям «Запад-2021».
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