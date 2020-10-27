Беларусь и Россия готовятся к стратегическим учениям «Запад–2021»

Источник материала: Ежедневник

фото: zviazda.by

27 октября коллегии Минобороны Беларуси и России обсудят подготовку к совместным учениям «Запад-2021».

Как сообщает «Интерфакс» , заседание пройдет онлайн-формате. В нем примут участие главы военных ведомств двух стран - Виктор Хренин и Сергей Шойгу, члены постоянного комитета Союзного государства и дипломаты.

Помимо подготовки к учениям, участники заседания планируют определить «приоритетные задачи применения региональной группировки войск до 2025 года», а также обсудить сотрудничество "в области топогеодезического и навигационного обеспечения региональной группировки войск".

"В ходе заседания особое внимание будет уделено совместной работе по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - цитирует агентство пресс-релиз Минобороны РФ.

Последние учения «Запад» проводились в 2017 году. В этом году Беларусь и Россия провели совместные учения «Славянское братство-2020». Они прошли в сентябре на полигоне «Брестский».