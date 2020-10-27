Основные этапы постройки кирпичных домов - разбираем со строителями

Источник материала: Tut.by

Кирпич в качестве основного материала для дома обычно выбирают люди, у которых в приоритете качество, долговечность и комфорт жилища. Вместе с производителем керамического кирпича «Керамин» мы решили разобрать этапы строительства такого жилья. Узнали у экспертов строительной сферы Евгения Лукашевича и Тимофея Ткаченко, во сколько обойдется дом на 111 м2, на чем можно сэкономить, и через какое время реально справить новоселье. А также сравнили стоимость отделки фасада декоративной штукатуркой и облицовочным кирпичом.



Евгений Лукашевич Директор строительной компании Zrobimdom



Тимофей ТкаченкоГлавный инженер строительной компании «Граунд Фло»

Выбираем участок

Хороший, ровный участок — это уже половина успеха в стройке. Если вы еще находитесь на этапе выбора площадки, обходите стороной предложения участков, расположенных в низине, вблизи рек и озер: сырости в доме потом не избежать. Рисунок рельефа на участке должен быть простым, без уклона в сторону, провалов или возвышений в центре.

Это идеальный портрет участка, в реальности такие встречаются не всегда. Поэтому больше внимания уделяйте наличию подъездных путей, их состоянию после дождя.

Еще один важный пункт — наличие коммуникаций. Если на территории будущего дома изначально нет электричества и воды, то их подведение может сильно увеличить стоимость строительства.

Определяемся с проектом

Специалисты просят не забывать: проект — это не только про внешние составляющие, а про практичность дома и территории рядом с ним в целом. Проект лучше выбирать сразу со всеми разделами, а не просто эскизный — это «картинка», на которую строителям трудно ориентироваться. Полный проект с архитектурной, строительной, инженерной частями содержит объем материалов, конструктив и спецификацию — он показывает, что и как строить.

О том, какие проекты сейчас популярны, рассказал Тимофей Ткаченко:

— Дома в стиле «дорого-богато» почти никто не строит — люди уже отошли от архитектурных изысков в виде башенок, эркеров, ломанных крыш — это все усложняет и удорожает строительство. Уже не так часто строят дома больше 200−300 м2. Пришло понимание, что семье из четырех-пяти человек достаточно 120 м2 с комфортной террасой. Стоит отметить, что частные застройщики чаще стали смотреть в сторону проектов в стилях хайтек и минимализм. Это дома с правильной геометрией, прямыми линиями. Такая европейская тенденция — чем проще, тем лучше и надежнее.



Как пример востребованного сегодня проектного решения эксперт назвал проект из каталога компании — S-111.

— Он полностью удовлетворяет современным требованиям по экстерьеру — одноэтажный, правильной квадратной формы с простой вальмовой крышей, — объясняет Тимофей. — Это проектное решение можно назвать лаконичным, без лишних акцентов. Оно оптимально по соотношению цены-качества. Дом на 111 м2 подойдет для семьи из четырех человек. Этого достаточно: практика последних лет показала, что погоня за «квадратами» не дает результата — люди просто не пользуются лишними метрами и этажами.



План проекта S-111

Планировка дома довольно проста и удобна. Если условно разделить его на две части, то с одной стороны будет кухня и гостиная с выходом на задний двор через крытую террасу, а с другой расположена приватная часть — две детские спальни и родительская. Друг от друга их отделяет ванная и санузел. Котельная находится в передней части дома, рядом со входом. В центральной части есть место для помещения под гардероб.

Тимофей отмечает, что здание компактное — занимает на участке порядка 150 «квадратов»: сюда входит толщина стен, отмостка, крыльцо. Владельцы участка по-своему могут воспользоваться недешевыми сотками земли. Еще один плюс — простые конструктивные решения без сложных узлов. Для оформления фасада в таком доме подходит множество решений — деревянный планкен, декоративная штукатурка, облицовочный кирпич или клинкер, комбинирование различных материалов.

Заливаем фундамент

В индивидуальном строительстве наиболее распространены следующие виды фундаментов: ленточные, свайные, свайно-ростверковые, столбчатые и основания из монолитной плиты.

Просто выбрать из списка тот, который вам нравится по цене, не получится. Эксперты рекомендуют не поскупиться и перед началом стройки отдать около 500 рублей на геологическое изыскание грунта на участке. Анализ поможет определить тип грунта, его сопротивляемость нагрузкам. Все эти исследования очень важны, чтобы принять решение в пользу наиболее подходящего фундамента.



Во время процедуры специалисты бурят несколько скважин на разной глубине и анализируют почву

— Если говорить про дом по проекту S-111, то он небольшой и относительно легкий, — рассказывает Тимофей. — Но при выборе вида фундамента стоит опираться на результаты исследований грунта и конструкторский расчет. Исходя из нашей практики, при хорошем грунте можно использовать свайно-ростверковый фундамент. Он представляет собой вертикально погруженные сваи, которые проходят зону промерзания грунта, и связаны между собой монолитным железобетонным ростверком.

Такая конструкция обходится дешевле ленточного фундамента, так как для нее требуется меньше бетона, арматуры.

— По опыту, стоимость такого фундамента «под ключ», с техникой и работой — 135−155 рублей за погонный метр. То есть для дома 10×10 метров получается вполне подъемная сумма — примерно 5 400−6 200 рублей, — говорит Тимофей.

Если вы решили сэкономить на геологических изысканиях и планируете самостоятельно заливать фундамент, то в таких случая Евгений Лукашевич рекомендует делать выбор в пользу ленточного:

— Этот фундамент самый простой в плане конструкции. Он не требует детального расчета потенциальных нагрузок. Это вообще, что называется, классика среди фундаментов, которая оправдает себя, даже если вы строите тяжелый кирпичный трехэтажный дом.



Ленточный фундамент считается универсальным

Правда, ленточный фундамент может оказаться дороже свайно-ростверкового. Разница в цене может быть в несколько раз больше, чем стоимость геологических изысканий.

Евгений предостерегает: покупать бетон следует только у проверенных поставщиков.

— В моей практике был неприятный случай, когда удалось обмануть даже нас с напарником, — говорит эксперт. — Мы заказали бетон для фундамента, залили его, сняли опалубку. А через неделю увидели, что наша работа приобрела какой-то странный оттенок. Стали проверять фундамент специальным прибором для измерения прочности бетона. Выяснили, что наш годился разве что для игры детей с формочками, но уж точно не для фундамента. Дело в том, что у бетона есть разные классы: нам продали самый низкий М-100 под видом среднего М-350. Пришлось за счет компании демонтировать старый фундамент и менять его на новый, качественный.

Возводим стены

Сценарий строительства по проекту S-111 будет такой же, как и для любого другого дома: земляные работы, устройство фундамента, возведение стен, перекрытия, крыша, монтаж инженерного оборудования и подключение к внешним сетям, черновая и чистовая отделка.

Когда фундамент готов и сделана его гидроизоляция, можно приступать к возведению стен. Вопрос, из чего строить, — один из главных для многих людей, мечтающих о комфортном собственном доме. Тимофей Ткаченко говорит, что материал стен может быть любым — газобетон, керамзитобетон, кирпич. Разница в цене — решение выполнить несущие-ограждающие конструкции из кирпича будет дороже. Но у кирпича есть свои преимущества — прочностные характеристики выше, лучшие показатели по морозостойкости, он максимально долговечен.



Если вы задумываетесь о строительстве дома из кирпича, обратите внимание на рядовой керамический кирпич от «Керамин» : он сделан из натурального сырья и выдерживает до 100 циклов заморозки

Евгений Лукашевич отмечает: сегодня объективная стоимость строительных работ именно с кирпичом — около 700 рублей за м2. Речь идет о возведении «коробки» — фундамента, стен, перегородок, крыши — включая цену материалов и работы мастеров. Если доверять стройку профессиональной бригаде, то с возведением коробки размером 150 м2 они могут управиться за три-четыре месяца.

В интернете есть множество калькуляторов , позволяющих рассчитать количество кирпича для возведения конкретного дома. При толщине стен в 38 сантиметров на дом в 100 м2 нужно 55 м3 кирпича — это 22 000 кирпичей. На «квадрат» лицевой кладки нужно 50 штук.

Важная составляющая в работе со стенами — утепление. Если вам нужен энергоэффективный дом по европейским стандартам, то без слоя утеплителя в стене не обойтись. В 90% случаев дома утепляются каменной ватой. Это органический материал, главный плюс которого в том, что он паропропускаемый. Минимальный необходимый слой такого утепления — десять сантиметров.

Если же нужно оптимизировать затраты на строительство, то строители предлагают для несущих стен вместо рядового кирпича использовать более дешевые блоки — керамзитобетон или газосиликат. Евгений говорит, что в таком случае вполне можно обойтись без дополнительного утепления, если использовать на фасаде облицовочный кирпич.

— Он выполнит и функцию фасада, и утеплителя. По белорусским нормам коэффициент теплопроводности стен должен быть не менее 3,2 — и 40 сантиметров керамзитобетона или газосиликата уже почти обеспечивают это требование. Сверху останется положить облицовочный кирпич с воздушным зазором — между блоками и кирпичом образуется «подушка», и никакого дополнительного утепления дому в принципе может больше не потребоваться, — считает собеседник.

Параллельно с возведением стен стоит заниматься и подводом коммуникаций: канализации, водопровода, электричества.

Делаем кровлю и облицовку

Если для фасада выбран облицовочный кирпич, то этап кровельных работ многие совмещают с облицовкой. Но эксперты рекомендуют все же сперва закончить с крышей.

— Кирпичу важно, чтобы он лишний раз не мок. Крыша защищает от осадков, и это весомо облегчает жизнь любому строителю, — поясняет Евгений.



Для тех, кто выбирает лицевой кирпич в качестве отделки фасада, «Керамин» предлагает несколько цветов, которые можно комбинировать в кладке. Фаска на гранях и гладкая поверхность кирпича обеспечивают эстетичный вид

На вершину несущих стен устанавливаются межэтажные или чердачные перекрытия. Они могут быть деревянными, из сборного железобетона или монолитными. Первые — самые доступные по цене, но предусматривают много работ, скрывающих «следы»: черновую подшивку так или иначе придется зашивать гипсокартоном или устанавливать натяжной потолок.

Монолитное перекрытие стоит примерно в три раза дороже, но его достаточно будет покрасить или пошпатлевать, никаких швов на нем не будет. Кроме того, у такого перекрытия максимальная несущая способность.

— Не так давно мы делали несколько проектов, где перекрытия как таковые вообще отсутствовали. Их функцию выполняла сама крыша: ее просто утеплили, обшили и все. Мне понравилось такое решение: экономит время, средства и дарит владельцам высокие потолки, — вспоминает Евгений Лукашевич.

Что касается кровельного материала, то сегодня на рынке в лидерах металлочерепица: ей покрывают до 70% частных домов в Беларуси. Она самая качественная и доступная по цене — обойдется от 15 до 25 рублей за м2 с учетом монтажа. Премиум-материалом для кровли считается натуральная черепица и сланец (пласты камня. — Прим. TUT.BY). Кроме того, сейчас в моде фальцевые кровли, сделанные из листовой и рулонной оцинкованной стали. С этим материалом можно быть уверенным: крыша никогда не протечет. Стоимость — аналогичная металлочерепице, но укладка обойдется дороже.

В части финишной лицевой отделки белорусы чаще всего останавливаются на классическом пироге мокрого фасада: утеплитель, декоративная штукатурка, покраска. Популярность объясняется просто: это самый доступный вариант по цене. Также для облицовки выбирают элитные сорта древесины вроде лиственницы и дуба (планкен — Прим. TUT.BY) и облицовочный кирпич.

— Последнему варианту отдают предпочтение все, кто настроен сделать фасад один раз и надолго. Безусловно, изначально такие фасадные работы обойдутся чуть дороже, но в разрезе 30 лет любая покраска будет требовать постоянного обновления — это тратит и время, и средства. Кирпич в этом плане надежнее, долговечнее, он сохранит эстетичный вид на годы, — поясняет Евгений.

Свои доводы в пользу кирпичного фасада есть и у нашего второго эксперта Тимофея:

— Многие сегодня покупают клинкерный европейский кирпич для облицовки. Однако стоимость материала и работ по его укладке получается очень высокой. Я могу сказать, что облицовка фасада отечественным лицевым кирпичом, который стоит на порядок дешевле, может быть отличной альтернативой для тех, кому нравится идея отделать таким образом свой фасад, — делится герой. — Кирпичом можно формировать поверхности без дополнительной отделки, возможны различные варианты с использованием кирпича разного цвета, дополнительными лентами фасада, узорно-рельефной кладкой. То есть фасад можно сразу сделать привлекательным с архитектурной точки зрения.



Так может выглядеть дом после проведения всех строительных работ

Тимофей сделал приблизительный сравнительный расчет для несущих стен из керамзитобетона под отделку декоративной штукатуркой и стен под облицовку кирпичом. В проекте заложено 104 м3 конструкций стен — такой объем стеновых материалов нам потребуется. Если это керамзитобетон и толщина стены нужна 40 сантиметров, то нужно купить и сложить 104 м3 блоков. Сейчас керамзитобетон стоит 125 рублей за кубометр. Работа — 50 рублей за «куб» кладки. Складываем, перемножаем и получаем 18 000 рублей.

А теперь посчитаем стену с облицовочным кирпичом. Для нее понадобится более тонкие блоки — 30 сантиметров. Соответственно, нам потребуется 78 кубов по 125 рублей плюс 50 рублей на работу. Итого 13 650 рублей. Далее добавляем стоимость облицовочного кирпича, услуги каменщика и стоимость утеплителя. Получаем сумму в районе 23 000 рублей. То есть разница между стеной из блоков, требующей дальнейшей отделки и утепленной стеной с кирпичным фасадом — пять тысяч.

— Это оптимальный вариант, когда удорожания значительного нет, а мы получаем готовый фасад. В разрезе затрат готового дома это не превысит 3−4%, — замечает Тимофей.

Также эксперт сравнил цены «квадрата» стены с различной отделкой фасада. Стена из керамзитобетона с утеплением и декоративной штукатуркой будет стоить около 115 рублей/м2. С утеплением и кирпичным фасадом — 165. То есть разница на одном квадратном метре составит примерно 50 рублей. Если учесть, что общая площадь фасада составляет примерно 100 «квадратов», получаем те же 5 000. Тимофей говорит, что при общих затратах на строительство в 160 000 рублей, такую разницу можно считать незначительной.

Отвечая на вопрос, какие этапы строительства кирпичного дома можно взять на себя, Евгений советует следующее:

— Рационально включиться в самом начале: выбрать лучшие доступные материалы, подобрать дешевую технику. Самому также можно заниматься отделкой, утеплением кровли — в общем, так называемым «постпродакшном». Выполнить все общестроительные работы своими руками без привлечения специалистов реально, но готовьтесь к тому, что процесс может растянуться на годы.

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Партнер проекта:

Хорошо там, где наш кирпич! Лицевой керамический кирпич «Керамин» — долговечный, экологичный, устойчивый к перепадам температур, имеет однородный цвет по всему объему кирпича. От 0,48 BYN за штуку! Осуществляем доставку по Минску и Беларуси.