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Корейская Genesis обнародовала новую информацию об обновленном седане G70

27.10.2020 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В сентябре компания Genesis показала первые фотографии модернизированного седана G70, который теперь поступил в продажу у себя на родине. Одновременно стали известны новые данные об автомобиле.


Напомним, что внешность G70 оформлена в новом корпоративном стиле марки, главными характерными чертами которого являются пятиугольная решетка радиатора и «двухэтажная» оптика. В цветовой палитре седана появились два новых цвета «металлик» (Sedona Brown и Tasman Blue) и три матовых варианта (Verbier White, Melbourne Grey и Bond Silver).


В салоне обновленного G70 появились новая мультимедиасистема с 10,25-дюймовым дисплеем с возможностью обновления софта «по воздуху» и улучшенная приборная панель с увеличенной до 12,3 дюйма диагональю экрана. Новые звукоизолирующие стекла сделали салон тише, повысив уровень комфорта.


В «базе» у всех версий седана есть улучшенные электронные помощники, среди которых — система предотвращения лобовых столкновений, работающий на основе данных навигации круиз-контроль, ассистент движения в полосе, система, обеспечивающая безопасный выход из автомобиля и камеры кругового обзора. В списке дополнительного оборудования — беспроводное зарядное устройство для смартфона и встроенный видеорегистратор.


Двигатели у G70 остались прежними. Это рядная двухлитровая турбо-«четверка» (255 л. с. и 353 Нм крутящего момента), бензиновый турбо-V6 объемом 3,3 л (373 л. с. и 510 Нм) и турбодизель 2.2 (202 л. с. и 441 Нм). Для самой мощной версии доступен спортпакет с выпускной системой с активной регулировкой клапанов, которая делает звук выхлопа более агрессивным и полноприводная трансмиссия с дрифт-режимом.


В Корее цены на обновленный G70 начинаются от 35 790 долларов. В следующем году седан поступит в продажу и в других странах.

 
 
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В сентябре компания Genesis показала первые фотографии модернизированного седана G70, который теперь поступил в продажу у себя на родине. Одновременно стали известны...
 
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