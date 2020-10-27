|
У ПВТ демонтируют флагштоки с эмблемами компаний-резидентов
Источник материала: Партизан
Вчера у ПВТ трижды собиралась большая цепь солидарности — и её трижды разогнали. Сейчас на этом месте демонтируют флагштоки, пишет
30 флагштоков с эмблемами компаний были установлены у ПВТ вдоль МКАД в 2014 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вчера у ПВТ трижды собиралась большая цепь солидарности — и её трижды разогнали. Сейчас на этом месте демонтируют флагштоки, пишет «Наша Нiва» со ссылкой на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)