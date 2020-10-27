Мишустин: приложение по поиску работы для граждан стран ЕАЭС будет представлено в 2021г

"Мобильное приложение по передвижению наших трудовых ресурсов, для того чтобы любой человек, который проживает в стране - члене союза мог быстро найти работу и устроиться, уже, по сути, подготовлено. Очень надеюсь его в следующем, в 2021 году, показать", - сказал он на встрече с руководством Госдумы и лидерами парламентских фракций.





По словам Мишустина, это приложение позволит привлечь максимальное количество, в том числе русскоговорящих граждан, проживающих в государствах-членах ЕАЭС в первую очередь, в Россию на работу.





"И также, если кто-то захочет поработать в странах - членах союза, это и для наших российских людей будет доступно", - добавил он.