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Карбалевич: Появилась новая динамика протеста вместо его рутинизации, происходит попытка выйти из ситуации пата

27.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ультиматум Тихоновской сыграл роль мобилизующего фактора.



Когда Светлана Тихановская объявила "народный ультиматум", то многие эксперты назвали это авантюрой. Мол, пик всенародного подъема против режима пройден в первые 10 дней после выборов, сейчас ситуация законсервировалась, и сдвинуть ее будет трудно. А если 26 октября ничего не произойдет, то репутация Тихановской как сурезного политика сильно пострадает, пишет политолог Валерий Карбалевич.

Однако получилось по-другому. Марш протеста 25 октября в Минске оказался самой массовой акцией противников режима за последний месяц. Полагаю, ультиматум Тихоновской сыграл роль мобилизующего фактора. Частично помогли власти, оконфузившись со своим несостоявшимся мега-митингом.
 
А 26 октября в стране происходит попытка провести забастовку. На предприятиях и в университетах начались волнения. Некоторые цеха остановились. Многие частные фирмы, в первую очередь из сферы обслуживания, 26 октября не работают. Власти ввели на крупные госпредприятия сотрудников МВД и стали задерживать рабочих, разгонять студентов. Иначе говоря, призыв Светланы Тихоновской к всеобщей политической забастовке стал сигналом к новому витку обострения противостояния в обществе.

Разумеется, нельзя говорить, что происходит всеобщая политическая забастовка. Но и о провале ультиматума было бы неправильно говорить. Появилась новая динамика протеста вместо его рутинизации, происходит попытка выйти из ситуации пата. И все разговоры государственных СМИ, что "протест сдулся", ни на чем не основываются. Протест развивается волнообразно. И если общество наэлектризовано и политизировано, то любой вброс нового полена в костер увеличивает пламя.
 
Теги: Минск
 
 
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