|
Россия и Беларусь вновь планируют пугать Запад
Источник материала: Партизан
Подготовку к российско-белорусским стратегическим учениям "Запад-2021 и задачи применения региональной группировки войск обсудят во вторник в Москве участники заседания совместной коллегии военных ведомств двух стран, сообщает Минобороны России.
"Участники заседания (...) обсудят вопросы, касающиеся основных подходов к подготовке и проведению совместного стратегического учения "Запад - 2021", - говорится в сообщении.
Также участники заседания, которое пройдёт в режиме видеоконференции под руководством министров обороны России Сергея Шойгу и Беларуси Виктора Хренина, "определят приоритетные задачи применения региональной группировки войск до 2025 года", информирует ведомство.
Кроме того, предстоит обсудить сотрудничество "в области топогеодезического и навигационного обеспечения региональной группировки войск", говорится в сообщении.
"В ходе заседания особое внимание будет уделено совместной работе по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - отмечается в пресс-релизе.
В заседании совместной коллегии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, дипломатического корпуса Беларуси и России, руководящий состав вооружённых сил двух государств.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Подготовку к российско-белорусским стратегическим учениям "Запад-2021 и задачи применения региональной группировки войск обсудят во вторник в Москве участники...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)