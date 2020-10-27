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Россия и Беларусь вновь планируют пугать Запад

27.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Подготовку к российско-белорусским стратегическим учениям "Запад-2021 и задачи применения региональной группировки войск обсудят во вторник в Москве участники заседания совместной коллегии военных ведомств двух стран, сообщает Минобороны России.




"Участники заседания (...) обсудят вопросы, касающиеся основных подходов к подготовке и проведению совместного стратегического учения "Запад - 2021", - говорится в сообщении.

Также участники заседания, которое пройдёт в режиме видеоконференции под руководством министров обороны России Сергея Шойгу и Беларуси Виктора Хренина, "определят приоритетные задачи применения региональной группировки войск до 2025 года", информирует ведомство.

Кроме того, предстоит обсудить сотрудничество "в области топогеодезического и навигационного обеспечения региональной группировки войск", говорится в сообщении.

"В ходе заседания особое внимание будет уделено совместной работе по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов", - отмечается в пресс-релизе.

В заседании совместной коллегии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, дипломатического корпуса Беларуси и России, руководящий состав вооружённых сил двух государств.
 
 
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Подготовку к российско-белорусским стратегическим учениям "Запад-2021 и задачи применения региональной группировки войск обсудят во вторник в Москве участники...
 
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