Мацкевич: Мы выигрываем войну нервов









пишет методолог и политический аналитик Владимир Мацкевич. Через неделю примерно после 9 августа я пришёл к убеждению, что у нас революция, а не просто протест против мошеннических "выборов", как в былые годы,методолог и политический аналитик Владимир Мацкевич.





Но вместе с этим убеждением сделал вывод, что скорой победы у нас не будет, и блиц-криг режима тоже провалился. Противостояние общества и режима перешло в позиционную войну. Я охарактеризовал это как войну нервов. Победит тот, у кого нервы крепче.





Прошло больше двух месяцев, это большой срок, если рассматривать эмоциональный план, пафос и аффект. Мы выигрываем войну нервов.

Во второй и третьей декаде августа сторонники режима были спокойны и уверены. Ждали, что возмущение людей пройдёт, побузят и вернутся к обычному пассивному состоянию, к обыденной жизни. Силовые структуры привычно исполняли приказы, методично били и пытали змагароў и продавшихся злобному Западу нацменов, суды под копирку писали приговоры, идеологи лениво и рутинно делали вид, что работают, обыватели жевали сало с картошкой, тупо глядя в телевизор.





А на нашей стороне происходили невероятные вещи. Мы ходили на марши и протесты, как на праздник. Прекрасные женщины выгуливали по субботам и воскресеньям свои лучшие наряды на улицах и площадях, а не на корпоративах, светских раутах и вечеринках в клубах.

Соседи по дворам и кварталам обнаружили друг друга на маршах и стали знакомиться, пить вместе чай, петь песни, разрисовывать муралы. Достали из комодов и сундуков пылившиеся там с 90-х годов флаги, пошили новые, придумали для своих дворов и районов новые символы на базе национальных цветов.





Протест не затухал, праздник непослушания не заканчивался, карнавал длился и перерос в методичное революционное действие.





Сторонников режима это стало раздражать, они начали бузить и огрызаться. Попробовали оторваться от телевизора, выйти на улицу и урезонить строптивых протестующих. Делали они это привычно, агрессивно, с полной уверенностью в своей обывательской правоте: Мир неизменен, Беларусь стабильна, режим крепок, а вы оболваненные дураки!





Но с ними никто не спорит, их слова встречали снисходительной улыбкой, их скромные колоны пропускали мимо, прохожие показывали им на пальцах V-викторию-победу, сердечки и кулачки. Над ними изредка потешались.





Они перестали разговаривать, вступать в контакт. В своих СМИ они перешли к занудным аутичным текстам, которым сами уже не верили, во дворы они стали ходить с ножницами и срезали бело-красно-белые ленточки, с кистями и красками, чтоб замазывать граффити ...





Постепенно уверенность, которая сначала сменилась раздражением, переросла в растерянность.





Они стали нервничать. Некоторые задумались и усомнились. Кто-то впал в депрессию, и навязчиво повторял привычные мантры, только чтобы не отказываться от своих символов веры. Кто-то начал истерить.





Теперь всё иначе. Мы уверены в победе. Мы терпеливы. Мы алертны. Если надо - бесстрашно идём и делаем. Если опасно - мы бежим, прячемся, помогаем друг друг другу. Мы доверяем сами себе и всем, кто с нами.





Они растеряны. Они напуганы. Они уже никому и ничему не верят. Они всё делают тайком. Не выходят против большого скопления людей, но бьют нас, когда мы уже расходимся, отлавливают поодиночке.









Они скрывают свои лица. Они заставляют самых слабых и недалёких делать чёрную работу, совершают преступления чужими руками.





Мы знаем точно, что победим. Неудачи нас не разочаровывают, мы рассматриваем их как тактическое отступление, выравнивание фронта и перегруппировку сил.





Мы ищем новые формы, мы трезво оцениваем свои силы, мы быстро учимся, видим и понимаем, чего нам не хватает, делаем это, восполняем пробелы, исправляем ошибки, и свои собственные, и наших соратников и лидеров. Наши лидеры не зазнаются, мы не делаем из лидеров кумиров.





Там, на той стороне всё иначе. Их кумиры развенчаны, идолы пали. Идеалов, как не было, так и нет. Вера иссякла, надежды тают. Их уютный и стабильный мир рушится. Он уже рухнул. Они только не хотят этого видеть и признать.





У них ещё есть возможность некоторое время жить в иллюзиях, что ничего не произошло, что это всё скоро закончится. И всё станет, как раньше. Мы тоже знаем, что всё это закончится.





Закончится, и Беларусь уже никогда не будет прежней. Минск наш город, Беларусь наша страна, приходит наше время. Уже пришло. И мир изменился.









Мы уже знаем, каков этот мир, который наступает, каково это время, которое приходит? Что-то уже знаем, но это не точно. Хотим знать, каков этот открывающийся нас мир, и это наше время?





Мне кажется, что есть огромная жажда знания обо всё, что нас ждёт, о том, что мы сейчас создаём своими руками, своими добрыми помыслами и намерениями, своим собственным умом и волей. Будем узнавать это вместе, мы вместе - свободные, равные, солидарные, достойные и гордые. И просто невероятные.