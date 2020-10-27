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Протесты на "Гродно Азот". Еще одна смена не приступает к работе

27.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На новой проходной "Гродно Азот" сегодня утром вновь собралось около 50-60 человек. Сегодняшняя утренняя смена цеха "Аммиака-3 " отказывается приступать к работе.

Протесты на "Гродно Азот". Еще одна смена не приступает к работе
Сейчас в цеху работают люди, которые заступили на работу в 20 часов 25 октября, то есть уже, 36 часов. После них три смены бастуют, сообщает Свабода. "Аммиак-3" - один из ключевых цехов предприятия.

Когда рабочие говорят об остановке предприятия, они имеют в виду именно самые значительные цеха «Аммиак-3» и «Карбамид-4», а также «Аммиак-4» и «карбамид-3». Они связаны по парам, когда прекращается аммиачный цех, вынуждены остановиться и карбамидчики. Вчера заменять рабочих пришлось руководству цехов. Сегодня в срочном порядке по другим цехам ищут тех, кто заменит бастующих.

По словам одного у работников предприятия, только "Аммиак-3" приносит ежемесячный доход минимум 1 миллион евро.
 
Теги: Гродно
 
 
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На новой проходной "Гродно Азот" сегодня утром вновь собралось около 50-60 человек. Сегодняшняя утренняя смена цеха "Аммиака-3 " отказывается приступать к работе.
 
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