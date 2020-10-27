|
Капитан регбийной сборной пригласила в команду девушку, которая феерически ушла от силовиков
Источник материала: Партизан
Мария Шакуро передала приглашение в ведущий белорусский клуб «Гражданочка».
Вчера было
Есть и еще виды спорта, в которых такие смены траекторий очень важны. Ситуация впечатлила только отсидевшую 10 суток капитана женской сборной страны по регби Марию Шакуро – она передала приглашение в ведущий белорусский клуб «Гражданочка», пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мария Шакуро передала приглашение в ведущий белорусский клуб «Гражданочка».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)