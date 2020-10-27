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Сотрудники РНПЦ травматололии и ортопедии вышли на акцию солидарности

27.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Утром 27 октября в Минске сотрудники РНПЦ травматололии и ортопедии вышли на акцию солидарности.


Сегодняшняя цепь солидарности / Белсат

Они держали в руках плакаты с названиями белорусских предприятий, работники которых пытаются организовать забастовки, сообщает телеканал Белсат.

Подобные акции проходят в других точках столицы. Силовики пытаются их разогнать.
 
Теги: Минск
 
 
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Утром 27 октября в Минске сотрудники РНПЦ травматололии и ортопедии вышли на акцию солидарности.
 
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