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Сотрудники РНПЦ травматололии и ортопедии вышли на акцию солидарности
Источник материала: Партизан
Утром 27 октября в Минске сотрудники РНПЦ травматололии и ортопедии вышли на акцию солидарности.
Сегодняшняя цепь солидарности / Белсат
Они держали в руках плакаты с названиями белорусских предприятий, работники которых пытаются организовать забастовки,
Подобные акции проходят в других точках столицы. Силовики пытаются их разогнать.
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Утром 27 октября в Минске сотрудники РНПЦ травматололии и ортопедии вышли на акцию солидарности.
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