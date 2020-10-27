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Спортсмены из SOS BY работают над переносом из Беларуси ЧМ по хоккею

27.10.2020 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

26 октября создана рабочая группа по вопросу целесообразности проведения хоккейного чемпионата мира-2010 в Минске.


На Чемпионате мира по хоккею-2014 в Минске / Еврорадио

В неё вошли известные белорусские и зарубежные спортсмены; европейские юристы, специализирующиеся на международном спортивном праве; специалисты по коммуникациям; лидеры белорусских диаспор в более чем 20 странах мира, а также хоккейные и спортивные эксперты, правозащитники и общественные деятели из разных стран, передает "Еврорадио".

Группа утверждает, что, исходя из общественно-политической ситуации, проводить чемпионат мира по хоккею в Минске в мае 2021 года невозможно, так как невозможно обеспечить безопасность и соблюдение базовых международных норм по правам человека. Обеспокоенность группы разделяют и хоккейные функционеры. Так генсек Международной федерации по хоккею с шайбой Хорст Лихтнер на днях заявил: "Мы не поедем в страну, где царят хаос и революция", — и что чемпионат может состояться в Беларуси, только "если ситуация действительно нормализуется".
 
Теги: Минск
 
 
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26 октября создана рабочая группа по вопросу целесообразности проведения хоккейного чемпионата мира-2010 в Минске.
 
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