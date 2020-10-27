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Водитель получил ожоги из-за воспламенившегося в кабине баллончика

27.10.2020 09:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В МЧС сообщили о происшествии, в котором ожоги получил водитель автомобиля Mercedes. Как предполагается, во время движения из-за повреждения произошло воспламенение баллончика с аэрозолем для быстрого запуска двигателя.

«26 октября в 19:15 спасателям из учреждения здравоохранения поступило сообщение о том, что в 18:50 бригадой скорой медицинской помощи в приемный покой с ожогами был доставлен мужчина, — сообщили в МЧС. — Вероятнее всего, события развивались следующим образом: ориентировочно в 18:30 пострадавший ехал на личном автомобиле Mercedes Vario со своим знакомым. В салоне автомобиля находился металлический баллончик автомобильной присадки „Быстрый старт“ (аэрозоль для быстрого запуска двигателя) и металлические уголки. Во время движения мужчина наехал на искусственную неровность, в результате чего баллончик подпрыгнул и ударился о металлический уголок. Вследствие удара произошло механическое повреждение баллончика и дальнейшее воспламенение находившейся в нем смеси».

Водитель получил ожоги из-за воспламенившегося в кабине баллончика

Сообщается, что в результате загорания водитель получил ожоги лица. Находившийся рядом пассажир не пострадал.

«Водитель заглушил автомобиль и вызвал к месту скорую медицинскую помощь. С предварительным диагнозом „термические ожоги“ его госпитализировали. Подразделения спасателей не привлекались», — добавили в МЧС.




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В МЧС сообщили о происшествии, в котором ожоги получил водитель автомобиля Mercedes. Как предполагается, во время движения из-за повреждения произошло воспламенение...
 
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