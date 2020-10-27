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Незарегистрированный центр «Вясна»: вчера были задержаны больше 360 человек
Источник материала: Onliner
Незарегистрированный центр «Вясна» продолжает собирать информацию о задержаниях в ходе протестов. По его последней информации, за понедельник, 26 октября, это число достигло 363 человек. В основном речь идет про Минск.
По данным правозащитников, вчера задержания проходили в учебных заведениях и рядом с ними, в цепях солидарности, у ПВТ. Также поступила информация о единичных задержаниях в Жодино, Витебске, Могилеве, Борисове, Новополоцке, Гродно...
(будет дополнено)
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Незарегистрированный центр «Вясна» продолжает собирать информацию о задержаниях в ходе протестов. По его последней информации, за понедельник, 26 октября, это...
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