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Незарегистрированный центр «Вясна»: вчера были задержаны больше 360 человек

27.10.2020 09:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Незарегистрированный центр «Вясна» продолжает собирать информацию о задержаниях в ходе протестов. По его последней информации, за понедельник, 26 октября, это число достигло 363 человек. В основном речь идет про Минск.

По данным правозащитников, вчера задержания проходили в учебных заведениях и рядом с ними, в цепях солидарности, у ПВТ. Также поступила информация о единичных задержаниях в Жодино, Витебске, Могилеве, Борисове, Новополоцке, Гродно...

(будет дополнено)

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Незарегистрированный центр «Вясна» продолжает собирать информацию о задержаниях в ходе протестов. По его последней информации, за понедельник, 26 октября, это...
 
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